[Consulta tots els resultats de les eleccions generals 2019]

Els comuns aconsegueixen retenir els set escons que van obtenir fa sis mesos i, tot i que passen a ser la quarta força en nombre de diputats, aconsegueixen mantenir-se en la tercera posició en nombre de vots -en van obtenir més de 545.000, 20.000 més que JxCat-. En Comú Podem, doncs, va salvar els mobles, ja que va mantenir gairebé el mateix percentatge de vot a tot Catalunya, i va evitar que la tendència negativa d’Unides Podem a tot Espanya els arrossegués. De tota manera, no va aconseguir fer forat entre les bases del PSC, que va perdre percentatge de vot. Ara bé, la candidatura de Jaume Asens va aconseguir frenar la divisió de vot amb la llista de Més País i minimitzar la fuga de vots cap a la CUP.

“Hem aconseguit mantenir-nos en un context molt difícil, amb més competidors i en un context de polarització”, va subratllar ahir el candidat d’En Comú Podem, Jaume Asens. De fet, al llarg d’aquesta última setmana, el mateix Asens i la resta de membres del seu equip de campanya donaven per bo poder repetir els set escons que van obtenir a l’abril, tenint en compte els sondejos a tot l’Estat i la tendència negativa dels comicis electorals del 28-A i també del 26-M. L’aparició de Més País -que s’ha quedat amb un 1% dels vots a la província de Barcelona- ha servit per dividir una part del vot i, segons Asens, ha provocat que perdessin un escó per Barcelona. “Estava destinat a aconseguir mobilitzar l’abstenció i ens ha debilitat”, va lamentar ahir el candidat dels comuns. En Comú Podem, però, va aconseguir un dels seus objectius: l’escó de Girona, que va arrabassar-li a la CUP.

651x315 Els comuns aguanten i mantenen el resultat de fa sis mesos Els comuns aguanten i mantenen el resultat de fa sis mesos

Tornar al mandat del 28-A

Aprofitant el gir del PSOE, els comuns veien un espai en el votant socialista que no compartia l’enduriment del discurs del líder socialista, Pedro Sánchez, en matèria nacional. Així, van centrar bona part del seu missatge de campanya en erigir-se com els hereus del socialisme catalanista i ho van personalitzar en el perfil de Rosa Lluch, filla de l’exministre socialista assassinat per ETA, Ernest Lluch, com a candidata al Senat -tot i que no va acabar entrant a la cambra alta.

Malgrat que l’estratègia no ha servit per ampliar el seu terreny electoral, ahir Asens va insistir-hi en forma de petició a Sánchez, a qui li va demanar que recuperi les negociacions que va iniciar amb Unides Podem després de les eleccions de l’abril. “Emplacem Sánchez a recuperar el mandat del 28-A”, va demanar. Per a Asens i també per a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a partir d’ara cal un front “democràtic” per frenar Vox -Colau va fer autocrítica per aquest auge de l’extrema dreta-, però també deixar enrere la “política de trinxeres” i obrir un diàleg que passi per reconèixer la plurinacionalitat d’Espanya.