Barcelona ja és un feu dels republicans

A l’espera de refrendar-ho en unes autonòmiques, Esquerra va camí de ser hegemònica a Catalunya. I el seu actual lideratge té, atenent a les tres últimes eleccions, una capital clara: Barcelona. Els republicans, que ja havien guanyat a les generals de l’abril i a les municipals del maig, repetien triomf a la capital catalana. Amb un 98% dels vots escrutats, ERC obtenia el 20,9% dels vots, un punt per davant del PSC.

Esquerra va patir una lleu pèrdua de suport respecte a l’abril, de més de dos punts. Aquests vots van anar a parar molt probablement a la CUP, que aleshores no es va presentar i que ahir va obtenir un 6,9% dels sufragis, i també a Junts per Catalunya: els postconvergents van passar del 10,8% dels vots d’aleshores al 12,4%.

També el segon partit a la capital catalana, el PSC, va patir una pèrdua de vots respecte a l’abril, i va caure del 22% al 19%. I En Comú Podem va passar del 16,3% al 15,6%. Si les tres primeres forces van caure va ser en benefici de Junts per Catalunya, el PP -que passava del 6,1% al 9,5%- i de la CUP, que amb el seu 6,9% va aconseguir quedar netament per sobre dels grans derrotats de la nit: Ciutadans, que van perdre el 55% dels vots a la capital catalana per quedar-se com a setena força amb 45.000 sufragis, un 5,6% del total, només 2.000 vots per sobre de Vox.

Els resultats que es van registrar a Barcelona permeten observar l’efecte Colau que també es va produir a les municipals. L’alcaldessa de Barcelona va aconseguir aleshores 156.000 vots, més del 20% del total. En Comú Podem, amb Jaume Asens al capdavant, es va haver de conformar ahir amb 126.000 vots, 30.000 menys, amb la qual cosa es va quedar amb un 15% dels emesos.

Fortalesa a Gràcia

Esquerra va guanyar en sis dels deu districtes de la capital catalana, i en cap va obtenir tant suport com a Gràcia. Al districte més independentista de la capital catalana va obtenir un 24,4% dels vots, per davant de Junts per Catalunya (16%). La CUP hi va obtenir el seu millor resultat a la ciutat, amb un 11%.

El partit que lidera Pere Aragonès va guanyar també a l’Eixample (22%), a Sants-Montjuïc (22%), a les Corts (21%) i en zones històriques dels socialistes, com són Sant Andreu (22%) i Sant Martí (22%). El PSC va trobar el seu principal graner de vots a Nou Barris, on va guanyar amb un clar 28,9% dels sufragis. També va guanyar a Ciutat Vella (22%) i a Horta-Guinardó (21%).

Sarrià-Sant Gervasi va demostrar un cop més la seva particular idiosincràsia: hi va guanyar Junts per Catalunya (19%), i va propiciar també els millors resultats del PP (18%) i Vox (8%) a la ciutat.

Si Esquerra tenia dubtes sobre si la seva estratègia tindria l’aval de les urnes, Barcelona va esvair-los ahir. La ciutat on el PSC tenia un 42% dels vots el 2008 ara vota republicà.