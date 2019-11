La festa major petita d’Esquerra

[Consulta tots els resultats de les eleccions generals 2019]

Un pavelló desangelat, cerveses a dos euros i ska català d’aquell que fa vint anys que sona igual: més que una nit electoral, això sembla una festa major petita, d’aquelles que s’hi va amb il·lusió relativa, perquè no hi ha res més a fer.

ERC segueix els resultats a l’Estació del Nord, l’única on els trens no poden arribar tard, perquè no n’hi ha: és un gimnàs. Els dirigents els segueixen al que en diuen la war room, denominació èpica per al que és, en realitat, una sala d’aeròbic: alguns aprofiten per fer temps saltant sobre les pilotes gegants amb què, de dilluns a divendres, es cremen calories. Avui l’únic que es cremen són nervis, i amb les enquestes n’hi ha molts.

La primera aparició és per valorar la participació, una de les convencions més absurdes de la nit electoral. Surten Marta Vilalta i Sergi Sabrià; ell d’estatueta, ella demostrant originalitat amb el castellà quan es confessa “ decebida ” amb l’abstenció. L’apuntador del castellà correcte és Sergi Sabrià, cosa que genera burles entre alguns dirigents, perquè ell tampoc seria un aspirant a catedràtic de la RAE.

Els nervis van dissipant-se amb l’escrutini. El militant d’ERC és com el soci del Barça que gaudeix més amb la derrota del Madrid que amb la victòria pròpia: perquè el primer lloc se celebra relativament, però la patacada de Ciutadans se segueix amb brillantor als ulls. El més negatiu, el resultat de Vox, com Gabriel Rufián subratlla. “No passaran, no passaran”, criden a platea, com si la ultradreta no hagués passat ja, i com a tercera força. És l’únic però a una nit de festa major petita a Esquerra. Una alegria relativa a l’espera de l’estiu, de la festa major autèntica: les eleccions catalanes.