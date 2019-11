El PSOE guanya a les Illes, però el PP es recupera i Vox es dispara

Els socialistes van guanyar ahir a les Balears les eleccions al Congrés, però ho van fer amb un 25,4% dels vots -amb el 98% escrutat-, un punt menys respecte al 28-A, i van perdre un escó, de manera que en van conservar dos. El PP, per la seva banda, va recuperar terreny i va assolir un 22,9% dels vots, i, encara que continua lluny del 33% dels sufragis que va aconseguir el 2016, va superar de llarg el 16,7% del 28-A i va recuperar un diputat, amb la qual cosa es va quedar en dos. Vox va passar ahir de ser la cinquena força de les Balears a convertir-se en la quarta, amb dos representants al Congrés i un 17,1% dels vots, gairebé sis punts més que el 28-A i dos punts més que la mitjana estatal. El partit d’extrema dreta va arribar a ser la tercera força en poblacions com Palma (19,2%) i Calvià (19,4%), i fins i tot la segona a Llucmajor (22,8%).

La presidenta de les Illes Balears i secretària general del PSIB, Francina Armengol, va destacar que els socialistes han guanyat “totes les eleccions que s’han fet a les Illes” el 2019, encara que va considerar “evident” el retrocés del seu partit. També va lamentar l’increment de l’abstenció a les Balears, la comunitat on ha augmentat més, i on la participació va passar del 65,37% a l’abril al 58,7% aquestes eleccions. Això sí, Armengol va reclamar “un govern a l’esquerra que fugi dels posicionaments de la dreta i la ultradreta”. Va afegir que “la mala notícia d’aquesta jornada electoral és la pujada de l’extrema dreta a Espanya i a les Balears”, i en va culpar “els que la van blanquejar”.

Podem, per la seva banda, es va mantenir amb dignitat, va conservar els dos escons i va assolir el 18,1% dels vots, tres dècimes més que a les últimes eleccions. Ciutadans, seguint la dinàmica estatal, es va enfonsar, va perdre un escó i prop de 10 punts: va arribar tan sols al 7,3% dels vots.

Els ecosobiranistes de Més, per la seva banda, van quedar molt lluny de l’escó, amb un 4% dels vots, gairebé un punt menys que el 28-A. El partit d’Errejón, que a les Balears es presentava com a Más País -en castellà, per evitar la confusió amb Més-, va assolir tan sols un 2,3% dels sufragis, menys del doble que el Pacma.

Pel que fa al Senat, el PP no va escurçar les distàncies respecte als socialistes. Amb un 88% dels vots escrutats, la llista liderada per Maria Salom va aconseguir un dels cinc senadors en joc a les Balears, els mateixos que en els passats comicis. Els socialistes van mantenir els quatre representants.