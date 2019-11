Amb corbata i boina de revolucionari

[Consulta tots els resultats de les eleccions generals 2019]

Al principi de la nit, a l’Hotel Central Catalonia del carrer Bergara, els poquíssims simpatitzants que deambulen pel lounge sorprenen per la seva aparença. Dos veterans amb caçadores texanes gastades, cabells llargs i descuidats, una gorra una mica tronada amb una estelada cosida. Una dona gran i escabellada que pel recollit del cabell i les robes bigarrades podria ser la Monyos ressuscitada. Potser és que, davant de les enquestes que els donaven 4 diputats, els militants han decidit començar a assajar la indumentària de la marginalitat. Però no: ells mateixos confessen que són antics rockers independentistes que venen a la seu electoral de JxCat seduïts per l’estratègia puigdemontista de la confrontació (democràtica).

Més tard arriba el públic tradicional, guarnit amb anoracs lleugeríssims de plomes, penjolls brillants, camises com a mínim de Conti, l’abric vermell de Pilar Calvo. Però també arriba el Che Guevara: un hèrcules alt i cepat, amb boina revolucionària, estrella vermella, mocador palestí, barba salvatge, tots els pins de totes les causes probables i improbables i el gest d’estar a punt per prendre l’hotel si fa falta. I per moments els uns i els altres s’observen en mirades obliqües que revelen un punt de perplexitat pel fet de formar part d’aquesta diversitat pintoresca. Fins que trenquen el gel. Primeres converses. Opinions coincidents. La sorpresa d’una afinitat inesperada. És l’inici d’unes amistats que trencaran fronteres socioeconòmiques i uniran procedències dispars. Uns instants entranyables. Amb els resultats definitius, l’entrada de Laura Borràs fa esclatar l’eufòria. Ha sabut mobilitzar electors molt diferents i combinar-ne semblances i diferències. Al final resultarà que sí que serveix d’alguna cosa haver estudiat literatura comparada.