Més País, d’Errejón, no tindrà ni grup propi

El somni més ambiciós d’Íñigo Errejón era escalar fins als 15 diputats i convertir-se en un actor imprescindible per a un govern progressista. En els seus pronòstics més pessimistes, que confiava en complir “de sobres”, es conformava amb tenir grup propi al Congrés, és a dir, obtenir més de cinc diputats i almenys un 15% dels vots en totes les circumscripcions on es presentaven. Però ni això ha aconseguit. Més País, la formació progressista que va néixer al setembre d’una escissió d’Unides Podem, s’ha quedat amb només tres diputats i sense grup propi. Les úniques comunitats que han donat una mica d’oxigen a Errejón han sigut Madrid (on ha obtingut dos diputats) i València, on el partit havia aconseguit presentar-se amb Compromís (un diputat). El partit d’Errejón també es presentava en aquests comicis amb la formació ecologista Equo, i amb la Chunta Aragonesista.

L’ex número dos de Podem no va comparèixer ahir fins que estaven escrutats gairebé tots els vots. En el seu discurs davant de la militància no es va referir al mal resultat electoral fins al torn de preguntes, quan els periodistes van recordar-li que fa pocs dies confiava en treure 15 diputats. “Hauríem preferit un resultat més alt -va reconèixer el polític-, però entrem amb tres diputats i seguirem treballant. Ja hem sembrat una llavor”. Errejón va explicar que la falta d’acord entre el PSOE i Unides Podem per formar govern la legislatura passada va conduir molts votants progressistes desencantats a l’abstenció i va assegurar que amb el seu partit s’hauria evitat aquesta decisió.

El líder del nou partit va centrar el seu discurs en lamentar que Pedro Sánchez hagués decidit repetir les eleccions i es va preguntar si havia pagat la pena, tenint en compte l’auge de l’extrema dreta de Vox. Errejón va criticar la “irresponsabilitat descomunal i històrica” de Pedro Sánchez -sense citar-lo- i va lamentar que la votació d’ahir ha suposat “desgastar la democràcia”.

Malgrat “l’error” de Sánchez, Errejón va apuntar que “la història i els vots han donat una segona oportunitat als progressistes” i va voler recordar-li que “els números encara sumen”.

Un partit “pragmàtic”

Errejón va abandonar Podem el gener passat, quan va decidir presentar-se a les eleccions a la Comunitat de Madrid amb el partit de Manuela Carmena, Més Madrid, en lloc de fer-ho pel partit lila. La seva renúncia va implicar abandonar també el seu càrrec de diputat del Congrés. Al setembre, el polític madrileny va presentar el nou partit amb què aspirava a “donar una patada al taulell”. La nova formació volia alimentar-se dels votants del PSOE i de Podem decebuts per la falta d’acord entre els dos partits per crear un govern d’esquerres. Errejón es va comprometre a fer que “tots els diputats” que obtingués Més País estiguessin “al servei del govern progressista”.

Sobre Catalunya, Errejón no s’ha mullat massa. En una entrevista a Onda Cero va proposar “un acord ampli que reuneixi una majoria dels catalans i després se sotmeti a l’aprovació de la majoria dels catalans”. El polític, però, no va especificar què és el que s’hauria d’acordar. L’únic que va dir és que, en cap cas, podria tractar-se d’un referèndum d’autodeterminació, ja que “no està recollit a la Constitució”.