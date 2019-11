Victòria socialista i ascens ultra al País Valencià

El PSOE va tornar a guanyar ahir les eleccions al Congrés de Diputats al País Valencià amb el 98% dels vots escrutats. Tot i perdre 62.000 sufragis respecte a les eleccions de l’abril com a conseqüència, entre altres motius, d’una participació del 71,70%, 2,53 punts més baixa, els socialistes van aconseguir 10 diputats i el 27,63% dels suports, gairebé el mateix percentatge que en els comicis anteriors.

En segona posició hi va tornar a quedar el Partit Popular amb 8 diputats, un més que el 28-A, i un 23,07% dels vots. Un increment que els conservadors també van aconseguir en ciutats com València, on els socialistes i els populars van gairebé empatar. Tot i la millora del PP, i igual que en el conjunt de l’Estat, el gran triomfador de la nit va ser Vox. La formació d’extrema dreta va estar a punt de doblar la seva representació i va aconseguir 7 diputats, 3 més que ara fa set mesos, i un 18,48% de les paperetes.

Més País no ajuda Compromís

La quarta força amb més representació va ser Unides Podem, que va obtenir 4 escons, un menys dels que tenia, i un 13,37% dels vots. El gran derrotat de la nit va ser Ciutadans, que va veure com el seu electorat preferia la papereta de l’extrema dreta de Vox, i dels 6 diputats que va aconseguir en els últims comicis ara només n’hi queden 2, que corresponen al 7,73% dels vots aconseguits. Tampoc va ser una gran nit per a Compromís, ja que la coalició va comprovar que la seva aliança amb Més País, d’Íñigo Errejón, no li ha permès millorar el resultat de l’abril. Els valencianistes van obtenir un 6,9% de les paperetes i un diputat, el mateix que ja tenien.

Precisament el representant de Més Compromís, Joan Baldoví, va ser un dels dirigents que es van mostrar més durs amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez. El polític de Sueca va responsabilitzar el dirigent madrileny de l’ascens de la formació que lidera Santiago Abascal. “Enhorabona, senyor Pedro Sánchez, enhorabona amb tota la ironia del món. Moltes gràcies perquè l’extrema dreta torna a estar al Parlament espanyol”, va afirmar.

El govern progressista

Tot i el retret, Baldoví va defensar que el resultat d’ahir torna a deixar la porta oberta a conformar el govern progressista que no va ser possible ara fa uns mesos pel desacord entre el PSOE i Podem. “Malgrat el que ha fet el senyor Sánchez, hi ha les mateixes possibilitats de formar govern que les que hi havia abans”, va defensar el diputat valencianista.

També es va mostrar favorable a aquesta opció la líder provincial del PSPV, Mercedes Caballero, que va afirmar que l’electorat ha deixat clar que “vol un govern progressista”. Amb tot, i preguntada per la capacitat dels socialistes d’arribar amb acords amb Podem, Caballero va situar tot el focus en les files de la formació lila, a la qual va tornar a responsabilitzar del desacord durant les dues investidures fallides.