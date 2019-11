Vox esgarrapa un escó més contra el sobiranisme

Vox avança sense control, també a Catalunya. La formació ultradretana va aconseguir un diputat més per Barcelona respecte al 28-A i s’iguala amb Ciutadans i PP amb dos escons al territori català. Vox va doblar resultats, mentre que al conjunt d’Espanya passava de 24 a 52 diputats i es convertia en el tercer partit al Congrés. Més de 240.000 catalans van apostar ahir per la formació, uns 90.000 més que el 28-A.

“Ciutadans de Catalunya, ja som aquí”. Així, de manera eufòrica, va començar el discurs Ignacio Garriga, cap de llista de Vox per Barcelona. Amb el patriotisme com a bandera, Garriga va definir l’auge de Vox com la posada en marxa “d’una resistència que ha dit prou”. Alegria incontinguda, optimisme i una meta: “Aquesta batalla s’acabarà a la Moncloa”. Garriga va titllar el govern del PSOE “d’enemic de la nació”.

El resultat de la formació ultradretana a Catalunya va superar totes les previsions. L’abolició de l’estat de les autonomies i la promesa de mà dura amb l’independentisme, amb la crida a la il·legalització dels partits sobiranistes o l’empresonament del president de la Generalitat Quim Torra, han sigut els missatges que més ha repetit la formació ultradretana durant la campanya electoral. Un anticatalanisme que ha avançat també entre els votants.

La campanya del partit liderat per Santiago Abascal ha estat més incendiària que l’anterior del 28-A i sobretot ha tingut més visibilitat. El fet que tant Abascal com Garriga hagin pogut participar en els debats electorals ha permès que el seu polèmic programa arribés més lluny. Amb propostes com la derogació de la llei de memòria històrica o la criminalització de la immigració, Vox ha persuadit més de 3 milions i mig de ciutadans a tot Espanya.

D’aquesta manera, Garriga revalida el seu escó per Barcelona al Congrés. L’acompanyarà Juan José Aizcorbe, un advocat que va defensar la família Franco en un plet contra l’Ajuntament de Santiago de Compostel·la per la propietat de dues estàtues de la catedral de Santiago. També es va querellar contra les lleis d’immersió lingüística de Catalunya dels anys 80 i va ser exconseller delegat d’Intereconomía. Abans de fitxar per Vox al mes de març, Aizcorbe va ser el dirigent del partit Juntas Españolas, que pretenia emular el Front Nacional de Jean-Marie Le Pen a França, i va liderar el Partido Demócrata Español a Catalunya. Totes dues, formacions d’ultradreta.

Efusivitat patriòtica

L’Hotel Hilton Diagonal de Barcelona, espai escollit pels ultradretans per seguir els resultats durant la nit electoral, es va convertir en una festa del verd, del “Visca Espanya” i del “Puigdemont, a la presó”. El repertori musical també va incloure El novio de la muerte, himne de la Legió espanyola, i el de la Guàrdia Civil. A mesura que avançava l’escrutini baixaven els gintònics i pujaven els decibels de la música. A ritme de Taburete, grup liderat per Willy Bárcenas, fill de l’extresorer del PP Luis Bárcenas, els simpatitzants de Vox van escridassar Pablo Iglesias quan es va colar a la pantalla des d’on seguien els resultats al crit de “Terrorista”. També escalfaven l’ambient cantant “En aquestes eleccions arrasarem”. I, finalment, ho van aconseguir.