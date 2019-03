Podem retira un cartell sobre el retorn d'Iglesias per crítiques de masclisme

La mobilització feminista del 8 de març continua centrant bona part de l'actualitat política espanyola. Els partits prenen posicions davant d'unes manifestacions que es preveuen massives, alguns per sumar-s'hi sense embuts i altres per posar-hi distància. Entre els primers hi ha Podem, que tot i això ha protagonitzat una situació que li ha valgut crítiques de masclisme per un cartell electoral en el qual s'anunciava el retorn de Pablo Iglesias (de baixa paternal) el 23 de març amb la paraula "'Vuelve'", que ressaltava en un color diferent del lila les lletres "el", i que finalment ha estat retirat per la formació pel malentès.

"No em sento identificat amb el cartell que hem publicat", ha afirmat Iglesias a través de Twitter abans que la imatge fos esborrada pel perfil oficial de la formació. "Reconèixer els errors sempre és el primer pas per fer les coses bé", ha expressat.

También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de març de 2019

Entre els partits que no s'alinearan amb la vaga i la manifestació de divendres, en canvi, hi ha el PP, que ha considerat en un comunicat que és una mobilització "de l'extrema esquerra", la qual, segons ells, "busca la divisió i l'enfrontament entre homes i dones". La formació de Pablo Casado considera que la protesta està "polititzada" i és "partidista", i per això anuncien que no hi participaran.