Podem creu que la revelació de Corinna evidencia la "històrica" relació dels Borbons amb la corrupció

Les reaccions a la confessió de l'empresària i amiga del rei emèrit Joan Carles I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, al comissari José Manuel Villarejo sobre el fet que el monarca la va fer servir com a testaferro no s'han fet esperar. El diputat de Podem Rafa Mayoral ha considerat que aquest afer confirma que la relació dels Borbons amb "la corrupció és històrica", ja que "no és la primera vegada que es parla de comptes a Suïssa".

"És una anomalia democràtica l'existència d'una institució que no està sotmesa a l'escrutini popular, ni a la tutela dels tribunals", ha considerat Mayoral, i ha afegit que "genera espais d'impunitat". Per a Mayoral, "en aquests moments d'ajustos de comptes de les clavegueres de l'Estat emergeixen les coses que fa temps que se sabien". Per al diputat de Podem, això mostra la necessitat de debats de profundització democràtica. "La justícia emana del poble, però es dicta en nom del rei i això genera situacions com l'esperit del 3-O", ha denunciat.

També s'ha pronunciat el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, que ha considerat que l'afer Corinna "no tindrà conseqüències". "La monarquia està protegida pels poders fàctics i tot això demostra que hi ha hagut gent en aquest país que s'ha cregut que podia fer el que li donava la gana sufragat pels ciutadans", ha sentenciat. A més a més, Rufian ha dit: "Si el rei és tan guapo i tan llest, que es presenti a les eleccions".