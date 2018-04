Les rivals de Domènech boicotejaran l’últim debat de les primàries de Podem

La indignació d’alguns aspirants a liderar Podem Catalunya per com s’està desenvolupant el procés de primàries es farà visible en l’últim debat, hores abans que s’engegui el període de votacions. Diversos dels candidats boicotejaran avui l’acte per protestar contra la candidatura de Xavier Domènech, envoltat per la polèmica des que va fer el pas per liderar Podem. La senadora Celia Cánovas hi assistirà simplement per explicar els motius pels quals no participarà en el debat i Merche Gil, que encapçala la llista Amb tu sí que es pot, actuarà de manera similar. “Hi haurà merder”, prometen des de la seva candidatura.

El conflicte al voltant de la possible incompatibilitat de Domènech, que opta a liderar el partit quan ja encapçala Catalunya en Comú, s’ha situat en el terreny legal i reglamentari. Ahir la comissió de garanties del partit a escala autonòmica -que va ordenar la retirada de la candidatura de Domènech- va avisar els inscrits que es veu “legitimada” a portar el procés de primàries als tribunals perquè sigui suspès cautelarment, un cop el comitè electoral i la comissió gestora s’han negat a excloure el coordinador dels comuns. En el text, denuncia que el comitè electoral s’hagi “autoproclamat màxima autoritat” del procés de primàries, i hagi així “vulnerat els drets dels inscrits i usurpat funcions que no li corresponen”. També denuncia la intromissió en les primàries de la comissió de garanties democràtiques estatal (CGDE), òrgan amb seu a Madrid, i alerta que “els acords ad hoc que ha pres són nuls de ple dret”.

El comitè electoral, en canvi, sosté que la comissió de garanties no té competències per intervenir en el procediment electoral. El mateix que argumenten fonts pròximes a la gestora, que asseguraven ahir a l’ARA que la CGDE ja va desacreditar la comissió autonòmica fa dies. Les intencions de la comissió de garanties arriben després que les seves dues últimes resolucions, de diumenge passat, no hagin obtingut resposta. En una, ordenava per segona vegada la retirada de la candidatura de Domènech, i en l’altra, declarava que s’ha de comprovar si les persones que formen part del comitè electoral compleixen tots els requisits per ser-hi. Un d’ells integra una llista que concorre a les primàries -Jorge Romero a la de Som Podem, que lidera Noelia Bail- i d’altres formen part de l’executiva dels comuns. Des de les diferents llistes que competeixen amb la de Domènech es queixen que el comitè electoral, la gestora i l’aparell estatal estan alineats en benefici del líder dels comuns.

Primera trobada de candidats

A les sis d’aquesta tarda, a la Nau Bostik de Barcelona, coincidiran en públic per primera vegada tots els candidats. Diumenge passat ja es va celebrar un debat a Terrassa, però Domènech no hi va anar i va delegar la seva presència en altres representants de la seva llista. Domènech va anunciar a la resta d’aspirants que no hi aniria en una reunió en la qual també va haver-hi divergències pel format del debat i per la ubicació. Les candidatures crítiques amb Domènech van denunciar que el comitè electoral havia pres aquestes decisions de manera “unilateral” i Bail, Cánovas i Gil no s’hi van presentar.

A la cita d’avui sí que hi assistirà el cap de files dels comuns i els seus rivals evidenciaran el seu descontentament amb la suposada manca de neutralitat del comitè electoral i de la gestora, l’òrgan que pilota el partit des que Albano Dante Fachin es va veure forçat a deixar l’executiva. Tot i que encara no han volgut revelar els pròxims passos, diversos aspirants no descarten portar les primàries als tribunals.