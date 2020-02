El sainet de la data de la taula de diàleg

La setmana política deixa un rastre de desavinences entre socis. Finalment ja hi ha data per a la constitució de la taula de diàleg, aquest dimecres, però pel mig han aflorat les tensions entre ERC i JxCat. Per la seva banda, el PSOE i Unides Podem airejaven per primera vegada les diferències de la coalició de govern, i tampoc s’han quedat enrere el PP i Ciutadans en plena negociació electoral a Galícia i el País Basc, que ha acabat amb una víctima col·lateral: la de l’exministre i líder basc Alfonso Alonso.

Un dels canvis de paradigma des de la investidura de Pedro Sánchez amb l’aval d’ERC és que les rodes de premsa del consell de ministres han passat a convertir-se en un contrapunt de les del consell executiu del Palau a la Generalitat. Les dues ara cauen en dimarts i, en plena pugna preelectoral entre els socis de govern a Catalunya, la Moncloa no ha dubtat en sortir al rescat del seu soci prioritari. Si la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó (JxCat), refredava dimarts la trobada de la taula de diàleg, l’equip de la Moncloa sortia al rescat d’ERC pocs minuts després censurant “l’estratègia electoralista” de Torra. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha optat pel guant blanc amb el PSOE en l’inici de legislatura i és habitual veure’l acompanyant la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra. Els dos han anat de la mà en el sainet viscut aquesta setmana per acordar la reunió.

L’oposició a Madrid, mentrestant, continua enrocada. Hàbilment, Pedro Sánchez va convocar el líder del PP, Pablo Casado, dilluns a la Moncloa perquè quedés constància que estan a les antípodes. El president espanyol volia deixar clar abans de la taula de diàleg que no hi ha cap possibilitat de sumar amb el PP de cara els pressupostos espanyols i que s’entengués així l’aproximació a l’independentisme. La Moncloa ja proclama que Casado no és un home d’estat, mentre repeteix per activa i per passiva la voluntat de governar quatre anys. Mentrestant, el líder del PP continua en la batalla pel centredreta. L’acord amb Ciutadans a Euskadi s’ha acabat convertint en una pedra a la sabata. Una de les poques veus que quedaven del marianisme, l’exministre Alonso, se li ha girat en contra oposant-se al pacte amb els taronges i està en dubte la seva continuïtat. I és que els populars corren el risc de quedar-se amb la meitat d’escons, només cinc, al País Basc, seguint el camí de Catalunya.

Les primeres friccions a la coalició espanyola també han enterbolit l’arrencada de la legislatura. Després de menjar-se més d’un gripau, Unides Podem ha decidit sortir a fer soroll per marcar perfil dins del govern de Sánchez. Les fissures s’han tancat ràpidament però ja és un paisatge habitual sentir els socis parlar malament l’un de l’altre als passadissos. En l’era del diàleg, els canals entre Barcelona i Madrid estan més oberts que mai, i pel que sembla les topades entre socis també s’enganxen.

En ple declivi de Societat Civil Catalana, Madrid impulsarà la setmana que ve una plataforma similar en clau espanyola: Sociedad Civil Ahora. El Casino de Madrid apadrinarà dijous, un dia després de la taula de diàleg a la Moncloa, el congrés Repensar España, que donarà el tret de sortida a la plataforma amb un debat inaugural entre els expresidents Felipe González i José María Aznar, cada dia més units.

EL DETALL

Ja fa un mes i mig que hi ha govern a l’Estat però la cafeteria de la sala de premsa del Palau de la Moncloa continua amb la persiana baixada. Un problema més que l’executiu de Pedro Sánchez arrossega de l’època de Mariano Rajoy. Les dues últimes concessionàries que duien el bar i els càterings van ser apartades per no pagar la nòmina als treballadors de la Moncloa, que han fet una col·lecta per tenir algun ingrés.