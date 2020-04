"Gràcies al vicepresident de Benestar Social"

El debat sobre l'estat d'alarma s'acostava a les dues de la tarda. Pedro Sánchez finalitzava la seva resposta a Íñigo Errejón. Va explicar que a ell no el pressionava el món econòmic ni ningú a l'hora de prendre les decisions. "M'assessora la comunitat científica i lògicament el govern i cadascun dels seus membres", va assenyalar.

I en aquell precís instant, en la ment del president hi va haver un clic. Volia exemplificar el que acabava d'apuntar.

"Ahir mateix, per exemple, vaig tenir l'ocasió de parlar amb el vicepresident de Benestar Social sobre la qüestió dels menors i evidentment ell em va donar la seva perspectiva".

Va ser una manera d'agrair a Pablo Iglesias, sense entrar en detalls, la seva actuació en l'incident del passeig dels nens. Va ser una declaració d'afecte, tot un gest de complicitat per al vicepresident segon i ministre de Drets Socials, al qual –sigui dit de passada– va rebatejar com a vicepresident de Benestar Social.

Per què?

El president i el seu director de gabinet, Iván Redondo, van analitzar el dissabte 18 la possibilitat d'aprofitar la imminent pròrroga de l'estat d'alarma per suavitzar el confinament dels nens. Al mateix temps, Pablo Iglesias va fer arribar un document de dos folis i mig en el qual la Direcció General d'Infància, dependent del seu ministeri, proposava una "norma que reguli les sortides de la llar d'infants, nenes i adolescents".

El document elaborava les recomanacions del Comitè dels Drets de l'Infant de Nacions Unides i feia referència a la Plataforma d'Organitzacions de la Infància –67 entitats–, que havia fet arribar al govern "la necessitat de flexibilitzar les mesures de confinament per a la infància". Al·ludia a mesures adoptades en altres països.

"En aquestes circumstàncies, en un escenari de desescalada de les mesures de confinament s'ha de plantejar, des del principi, permetre la sortida dels nens i nenes fora de les seves llars de manera ordenada, limitada i supervisada", assenyalava, i descrivia les condicions de distanciament social i l'acompanyament d'un adult. "Es permet córrer, saltar i fer exercici als nens, sempre respectant aquestes condicions". La durada màxima que proposava era d'una hora, un sol cop al dia.

El dissabte 18 d'abril Sánchez va exposar la seva idea de relaxar amb cautela el confinament: "Som molt conscients de la realitat que viuen els nens. Definirem durant les pròximes setmanes quins seran els criteris, les motivacions, i sota quins criteris de seguretat. La proposta és a partir del 27 donar-los l'oportunitat de gaudir una estona al dia de l'aire lliure. Hem de fer-ho sota el criteri de l'assessorament del comitè científic".

Però el comitè científic, segons fonts consultades per l'ARA, no va avalar la proposta del president per por que l'autorització provoqués una desorganització del confinament, el principi d'"un desgavell", segons va dir la font.

El nou decret d'alarma, que es va aprovar el dimarts 22 pel consell de ministres, va ser elaborat d'acord amb la "prudència" aconsellada pels experts.

Però vet aquí que en realitat es limitava pràcticament a repetir el que ja s'havia acordat en els canvis del reial decret de l'estat d'alarma el 18 de març, en què s'assenyalava que un adult podia anar al supermercat o a la farmàcia amb nens, amb limitacions.

El consell de ministres va aprovar el decret. I en la roda de premsa posterior, la ministra portaveu, María Jesús Montero, va descriure el tipus d'autorització que s'havia acordat per permetre als nens anar al supermercat, el banc o la farmàcia. El desconcert dels mitjans, que esperaven la notícia que havia anticipat Sánchez, va ser evident. I la decepció dels pares, que després d'escoltar la portaveu van recórrer a les seves cassoles, ja no va poder reprimir-se.

Iglesias va explicar a Sánchez que el govern havia de rectificar, però el president es va aferrar a la prudència dels experts.

El president de la comunitat autònoma d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, va sol·licitar a Mèrida el diumenge 19 d'abril en roda de premsa –després de mantenir una videoconferència de presidents autonòmics amb el president– que s'autoritzés els nens fins als 14 anys a sortir de les seves cases.

Després d'escoltar la ministra portaveu, Fernández Vara va saber que la rectificació era l'única alternativa.

A les 19.21 h va explicar l'"autoembolic" en un tuit: "En un país ple d'epidemiòlegs, sobretot en els escons de les institucions, és difícil demanar seny. Estic convençut que el ministre Illa en el desenvolupament del decret llei pot trobar l'equilibri entre el que diuen els que en saben i el que la gent no entén". Fernández Vara tenia les seves antenes a la Moncloa.

Pedro Sánchez va informar Iglesias unes hores després de la seva primera negativa que, en efecte, havia donat instruccions al ministre de Sanitat, Salvador Illa, per rectificar i anunciar que es deixaria sortir els nens a fer passejades.

El risc que corria el govern no era intranscendent. Els partits de l'oposició, principalment el Partit Popular, podia presentar una esmena que hagués obtingut el suport de la cambra. I la derrota de govern.