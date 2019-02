Natàlia Sànchez (CUP): "L'Estat viurà una permanent inestabilitat mentre no reconegui el dret d'autodeterminació"

La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha sortit aquest divendres en roda de premsa per valorar la convocatòria anticipada d'eleccions a Madrid, en considerar que demostra que "l'Estat viurà en una situació d'inestabilitat permanent mentre no reconegui el dret a l'autodeterminació". "Entenem que aquesta situació serà permanent i constant en el temps fins que no es reconegui el dret a l'autodeterminació exercit per majories àmplies a diversos pobles de l'Estat", ha assegurat.

Així, Sànchez ha fet una crida a la ciutadania a "sortir al carrer aquest dissabte" en la manifestació prevista a Barcelona contra el judici de l'1-O: "No s'està parlant del dret a l'autodeterminació, els milers de persones investigades per la judicatura i la policia, i per tant cal que aquests dies de mobilitzacions conjuntes la gent surti al carrer, també per dir ben clar a l'Estat que aquesta inestabilitat es mantindrà mentre l'autodeterminació no sigui reconeguda".

En el mateix sentit, la cupaire ha tret importància a "l'amenaça de l'arribada de l'extrema dreta" al govern espanyol, en considerar que es tracta d'una ideologia que abans "es sentia representada per un partit" (el PP) que ja ha governat. "El posfranquisme ja ha estat governant a l'Estat", ha recalcat, i ha destacat que "tots els partits governamentals han estat còmplices de la impunitat de l'extrema dreta i presents als carrers amb conseqüències per la vida de molts lluitadors antifranquistes de l'Estat espanyol".

També ha rebutjat que els pressupostos presentats per Pedro Sánchez fossin "els més socials de la història": "En la última dècada hem tingut tants pressupostos més socials de la història que no puc entendre que el país estigui travessat per la pobresa", ha ironitzat. "No ho són ni ho eren, i a més allò que podia tenir una incidència material sobre les vides de les classes populars es podia aprovar per decret", ha asseverat la diputada.