El rei va signar el nomenament de Puigdemont l'endemà de ser investit al Parlament

Més enllà de la decisió que prengui la CUP aquest migdia amb relació a la investidura de Jordi Turull, per tal que el diputat de Junts per Catalunya pugui ser nomenat 131è president de la Generalitat és necessària la sanció del rei Felip VI i la presa de possessió al Palau de la Generalitat, un nomenament que en el cas dels dos anteriors presidents -Artur Mas i Carles Puigdemont- el rei va signar com a màxim quatre dies després de la votació al Parlament. De fet, en el cas de Puigdemont ho va fer l'endemà mateix de ser escollit a la cambra catalana.

Per tant, si el rei seguís el mateix criteri -tot i que no hi ha un termini legal establert-, signaria el nomenament de Turull just aquest divendres, quan el conseller de la Presidència està citat a Madrid perquè el jutge Pablo Llarena li comuniqui la interlocutòria de processament i per quins delictes ho fa. Si el rei signa, l'elecció de Turull seria legalment reconeguda també per les institucions de l'Estat. A més, encara que Llarena decidís enviar-lo a la presó una altra vegada, el processament no seria ferm i, per tant, no seria encara suspès dels seus càrrecs.

Segons la llei d'enjudiciament criminal, els processats de manera "ferma" per "rebels" o "terroristes" que estiguin en presó preventiva seran suspesos dels seus càrrecs públics. La decisió de demà de Llarena no és ferma -hi pot haver un recurs a la sala del Tribunal Suprem- i, per tant, encara que tornés enviar Turull a la presó, això no comportaria la seva suspensió de funcions.

La presa de possessió

La sanció del rei, però, no és suficient per fer efectiva la presidència de Jordi Turull. D'acord amb la llei de presidència i del Govern, el nomenament del president s'ha de publicar al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' però només té "efectes" a partir de la presa de possessió, un acte solemne al Palau de la plaça Sant Jaume que "ha de tenir lloc en el termini de cinc dies a partir del nomenament".