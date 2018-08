El secretari de Transparència de Casado, acusat de nepotisme

Quan encara no han passat dues setmanes des que va ser elegit com a secretari de Transparència de la nova directiva del PP de Pablo Casado, l’alcalde de Calp i president de la Diputació d’Alacant, César Sánchez, ja té sobre la taula els primers maldecaps. Els socialistes de la localitat alacantina han demanat a la fiscalia que investigui la creació d’una plaça pública a l’Ajuntament “feta a la mida” del germà del dirigent popular.

Segons el PSOE de Calp, el procés de selecció per al càrrec públic d’operador de sistemes de l’Ajuntament hauria estat ple d’irregularitats. Els socialistes, que ja havien sol·licitat al juny un informe sobre la legalitat del concurs, declaren que s’han vist “obligats” a judicialitzar l’assumpte davant “la resposta evasiva dels serveis jurídics municipals i la negativa per part del consistori d’anul·lar la convocatòria” que va acabar beneficiant el germà de l’alcalde.

Els socialistes critiquen que el concurs estigués dirigit prèviament per afavorir el germà de Sánchez, que, a més, no estaria en possessió de la titulació que les bases requereixen. Denuncien, també, que l’aspirant hauria obtingut un 8,25 de valoració malgrat que la màxima nota que estableix el barem dels cursos de formació és un 6. Factors que, segons els socialistes, fan que la mateixa elaboració de les bases i l’actitud de l’administració “posi en dubte la imparcialitat del concurs” fins i tot si no es té en compte que l’únic aspirant té vincles familiars amb l’alcalde.

Una plaça a mida

Fonts socialistes consideren que, malgrat la puntuació obtinguda, els resultats de les proves fetes pel germà de Sánchez “són escassament satisfactoris”. Per això, interpreten que el que ha volgut fer l’Ajuntament és atorgar una plaça de funcionari mitjançant “un mecanisme restringit les bases del qual limiten la concurrència de possibles aspirants a un de sol, que obtindria la condició de funcionari amb un cinc pelat”. Les mateixes fonts lamenten que entre la ciutadania alacantina “es consolidi com un fet acceptat que les convocatòries recaiguin en els familiars de polítics i militants destacats”.

No és la primera vegada que l’ara responsable de Transparència de Casado s’enfronta a la justícia. El mes de juny passat, Sánchez va ser imputat per coacció i malversació de fons després que l’Audiència Provincial obligués a reobrir la causa -que els tribunals de Dénia havien arxivat fins a dues vegades- i que denunciava que l’alcalde de Calp va disposar il·lícitament de treballadors municipals perquè fessin campanya a les municipals del 2015.

A banda d’això, a principis d’any un tribunal d’Alacant va paralitzar una subvenció milionària de la Diputació que presideix Sánchez al municipi del seu vicepresident. La decisió va frenar una dotació econòmica de “criteris dubtosos” de 800.000 euros feta, suposadament, “a dit”. Tot després que Compromís denunciés les ajudes directes que des de la corporació que controlen els populars es concediren als municipis liderats per persones del seu equip i que sumarien, en total, prop de cinc milions d’euros.