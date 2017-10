L'ANC convoca els partits sobiranistes a una cimera el 3 de novembre per abordar una "estratègia conjunta" per al 21-D

Després d'un secretariat nacional de l'ANC que ha durat més de tres hores, l'entitat independentista ha acordat convocar els partits sobiranistes a una cimera el 3 de novembre per abordar una "estratègia conjunta" de cara a les eleccions del 21 de desembre, convocades per Mariano Rajoy a través de l'article 155. Segons l'entitat, la "única" finalitat és "obtenir una victòria incontestable" que "ratifiqui la república catalana, activi la llei de transitorietat jurídica, el procés constituent i restitueixi la sobirania dels legítims representants del poble català".

De fet, aquest dilluns, tan ERC com el PDECat s'han mostrat favorables a participar en els comicis i convertir-los en una "oportunitat". La CUP, per la seva banda, debatrà internament "tots els escenaris" però ha deixat clar que no poden afrontar-se aquests comicis amb "normalitat democràtica".

En la mateixa línia, l'ANC afirma que el 21-D no pot ser considerat "plenament democràtic" perquè està convocat de forma "il·legítima" per part de Madrid; amb el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, a la presó; i amb un "gran desplegament de forces de seguretat de l'estat coaccionant el dia de la votació".

L'entitat sobiranista, que aquesta tarda també ha mantingut una reunió de coordinació amb Òmnium, inisteix que només "reconeix la república catalana" i que rebutja l'aplicació de l'article 155 i la repressió contra el Govern i el Parlament "legítim". Així, també exigeixen la llibertat de Sànchez i Cuixart, que són a la presó des del dia 16 d'octubre per haver promogut la mobilització del dia 20 de setembre davant la seu d'Economia.