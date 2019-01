Un sector de l'ANC promou un relleu de Paluzie per la "paràlisi" de l'entitat

260x366 Elisenda Paluzie / CÈLIA ATSET Elisenda Paluzie / CÈLIA ATSET

L'ANC no s'escapa de la divisió interna. Un sector de l'entitat promou un relleu de l'actual presidenta, Elisenda Paluzie, per la "paràlisi" que asseguren que afecta l'associació. Tal com ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ARA, els impulsors demanen signatures a escala territorial per forçar una assemblea extraordinària i noves eleccions al secretariat de l'ANC.

En el document, al qual ha tingut accés l'ARA, asseguren que, malgrat que Paluzie manté el "discurs de la unilateralitat", això no es tradueix en accions ni propostes, i afirmen que els membres del comitè permanent fan "seguidisme" dels partits polítics. També que sota la batuta de l'actual presidenta l'entitat ha perdut el caràcter "assembleari" i ha passat a funcionar de forma "piramidal".

"Els darrers mesos l'ANC està paralitzada pel que fa al discurs i a les accions, cosa que li està fent perdre el lideratge dins la societat catalana", afirmen. I afegeixen: "Malgrat que la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, manté un discurs clar quant a la unilateralitat, no ho demostren ni les accions ni les propostes que presenta l'Assemblea".

En aquest congrés extraordinari, a banda de promoure les noves eleccions al secretariat, també demanen modificar els estatuts per assegurar la "independència" de l'entitat respecte als partits polítics.