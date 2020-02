La crisi al sector agrícola divideix el govern espanyol i l'oposició

L'agricultura entra de ple en el debat polític. Després de dies de protestes, aquest dimecres ha arribat a les portes del ministeri. Centenars de treballadors del camp s'han manifestat per denunciar la seva situació "límit" com a conseqüència de la poca rendibilitat en el sector. Aquest front ha dividit l'espectre polític i la dreta ha volgut aprofitar aquestes crítiques per atacar la pujada del salari mínim, que perjudica els petits propietaris del camp perquè augmenta els costos del negoci. Qui més ha volgut treure suc de la crisi agrícola ha sigut Vox, que s'ha sumat a la manifestació a la capital espanyola, per bé que al líder de la formació d'extrema dreta li ha sortit el tret per la culata i ha vist com la multitud li reclamava que abandonés la mobilització. Tot i marxar, no ha encaixat del tot la crítica i a través de Twitter ha assegurat que els agricultors que no volien presència política a la concentració eren "un parell de subvencionats" per part d'alguns mitjans de comunicació.

Un altre dels elements que precaritzen el sector és el baix preu dels productes primaris. És des d'aquesta perspectiva des d'on la Moncloa ha volgut enfocar aquest embat. Aquest dimarts el ministre del rang, Luis Planas, ja va mostrar la "preocupació" de l'executiu per aquesta crisi, que va tenir un punt d'inflexió en una protesta a Badajoz que va acabar amb càrregues policials la setmana passada. Des de Brussel·les s'hi ha referit el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha instat les grans superfícies a fer "autocrítica" i ha reclamat transparència per defensar el "petit i mitjà agricultor i ramader". El cap de l'executiu ha qualificat "d'absolutament inacceptable" que els preus dels productes agrícoles "baixin, baixin i baixin".

Sánchez ha viatjat a la capital comunitària per abordar les negociacions dels futurs pressupostos de la Unió Europea i s'ha reunit amb el president de la Comissió, Charles Michel. Espanya vol que en aquests comptes es dediqui una part a la Política Agrària Comuna (PAC) i s'ha mostrat esperançat amb poder contribuir a capgirar la tensió al camp. També ha confiat que la Comissió Europea faci valer el pes del mercat únic davant de la política aranzelària d'altres "superpotències", com els Estats Units. Amb tot, preguntat per si creu que això calmarà els ànims dels treballadors revoltats, ha posat l'accent sobre el paper dels grans supermercats.

El PP, "vigilant"

Si bé Vox ha optat per intentar apropiar-se de les protestes, el PP s'ha mostrat més contemporitzador. Per boca del seu president, Pablo Casado, ha advertit que estarà "vigilant" a la negociació de la PAC a Europa. Ha lamentat que s'hagi produït la "tempesta perfecta" amb l'augment dels costos laborals, la política aranzelària i una mala meteorologia en alguns conreus, però ha posat pressió a Sánchez perquè torni de Brussel·les havent fet passos endavant. "En el seu dia el PP va negociar la PAC amb dents i ungles mentre el PSOE se n'anava a dormir en plena negociació", s'ha queixat.