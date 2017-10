El sector anticapitalista de Podem reconeix la República Catalana

El sector anticapitalista de Podem, que lidera l'eurodiputat Miguel Urbán i té influència en la direcció del partit lila, ha reconegut la República Catalana. En un comunicat, l'ala de la formació veu la declaració d'independència com un "trencament del règim del 78" i considera que "es produeix en un context d'amenaces constants per aplicar el 155 i donar una sortida autoritària al conflicte". Per tot plegat, demana defensar "la voluntat del poble català i el seu dret a decidir".

Els anticapitalistes creuen que la culpa de la situació a Espanya és del PP, Ciutadans i el PSOE, amb un 155 que busca "impossibilitar un diàleg entre Catalunya i la resta de l'Estat, criminalitzant el poble català, negant-se a obrir la solució del referèndum pactat i justificant l'ús de la força".

Aquest sector, això no obstant, també adverteix que "la nova República Catalana té reptes als quals s'ha d'enfrontar", perquè hi ha un sector de la població que no és independentista. "El primer repte del Procés és treballar per saturar aquesta divisió", afirma el comunicat, i per fer-ho Anticapitalistes recomana "integrar demandes de les classes populars" al procés constituent.

Tot i el reconeixement de la República, el sector de Podem creu que el poble català pot ser "aixafat pel PP i els seus còmplices", i que això afectarà "la sobirania popular". Els Anticapitalistes demanen obrir un procés popular a tot l'Estat que sigui capaç de construir "relacions fraternes" entre els pobles.