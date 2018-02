El sector federalista d’ICV insta els comuns a allunyar-se del Procés

Davant la proximitat de la conferència nacional d’ICV, que es fa el 10 de març, el sector federalista dels ecosocialistes ha decidit moure peça i impulsar un manifest perquè la formació opti per un model d’estat plurinacional i rebutgi de manera clara la independència. Al text, al qual ha tingut accés l’ARA, els federalistes denuncien que la falta d’una proposta forta i clara de model d’estat els ha passat factura a les eleccions del 21-D, en una campanya fortament polaritzada. “La indefinició i l’ambigüitat dels comuns sobre la relació Catalunya-Espanya ens ha castigat”, apunta aquest corrent, que ja es va oposar a participar en el referèndum de l’1-O i que es mostra molt crític amb la suposada connivència dels comuns amb el Procés.

Els seus impulsors critiquen que s’hagin repetit “en excés paraules i gestos de sintonia de dirigents dels comuns amb el processisme” i posen d’exemple “la República Catalana com a proposta política, la participació en l’1-O legitimant-lo, la pancarta i el llaç groc a l’Ajuntament de Barcelona, el trencament amb els socialistes i l’organització de l’acte de Saragossa amb Podem i el PDECat”. Per evitar l’equidistància dels comuns en l’àmbit estatal, els federalistes d’ICV consideren que “és imprescindible tenir un projecte d’estat clar i integrador de la seva plurinacionalitat perquè la legislatura seguirà instal·lada en el conflicte Catalunya-Espanya que taparà qualsevol discurs social o mediambiental”, i “reclamar el reconeixement nacional de Catalunya dins d’Espanya”. Un projecte polític que defensi obertament que ICV no està a favor de la independència, sinó del federalisme, perquè “és impossible construir un espai polític unitari coherent sumant retalls de projectes nacionals divergents”.

Fomentar el lerrouxisme

El corrent acusa l’independentisme de fomentar el lerrouxisme: “El Procés ha esquinçat la catalanitat inclusiva i barrejada d’un sol poble” i “ha atiat la victòria de Cs als barris obrers i cinturons industrials”. En lloc de fer autocrítica, atribueix el mal resultat del 21-D al seguidisme amb l’independentisme i remarca que on han perdut més vots ha sigut als seus bastions. Per aquest motiu, i de cara a les eleccions municipals del 2019, el sector insta la confluència a defugir la qüestió nacional. “La indefinició que practiquem posa en perill els nostres resultats municipals allà on som més forts”, anoten.