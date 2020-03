Perilla la segona reunió de la taula de diàleg pel coronavirus

La crisi del coronavirus ha passat per davant d’una altra crisi que al govern de Pedro Sánchez li urgeix resoldre: el conflicte amb la Generalitat. De la primera reunió de la taula de diàleg celebrada a la Moncloa va sortir-ne el compromís de celebrar-ne una altra al març a Barcelona, però a hores d’ara encara no hi ha data tot i que fa dies que es perfila per a la setmana que ve. Ja ho va proposar el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, la setmana passada durant un esmorzar informatiu a Madrid i aquest dimarts ha assegurat que així li va traslladar dilluns al president espanyol. "Crec que hi estan d’acord i crec que els gabinets han de començar a parlar perquè es concreti la setmana vinent", va dir en declaracions des del Congrés.

Però el pla de xoc per contenir el virus a la Comunitat de Madrid, on resideix el govern espanyol, podria trastocar els plans. Des de la Moncloa eviten de moment concretar la data i recorden que cal ser "conseqüents" amb les mesures que s’han aplicat. Si una de les recomanacions ara mateix és no viatjar si no és estrictament imprescindible, des del govern espanyol opinen que cal ser "exemplars amb els ciutadans". Ara bé, no descarten cap escenari, mentre que a la Generalitat encara no es considera l’escenari del virus com una limitació i defensen que la reunió ja se celebri la setmana vinent.

En la mateixa línia de Rufián s'ha expressat la portaveu de l’executiu català, Meritxell Budó, que ha recordat que Sánchez va dir que volia que fos abans que comencés la campanya electoral a Galícia i al País Basc, que s'ha d'iniciar la matinada del 19 al 20 de març, ja que les eleccions són el 5 d’abril, informa Núria Orriols. Això vol dir que, si la taula ha de ser la setmana vinent i que no ha de coincidir amb la campanya, només queden disponibles el dilluns 16, el dimarts 17 i el dimecres 18. Una alternativa que hi hauria sobre la taula però que cap de les parts comenta a hores d’ara és que se celebrés per videoconferència.

651x366 La portaveu del Govern, Meritxell Budó, aquest dimarts. / GUILLEM ROSET / ACN La portaveu del Govern, Meritxell Budó, aquest dimarts. / GUILLEM ROSET / ACN

La taula tindrà de ben segur una novetat: no hi podrà ser Alfred Bosch, que dilluns va dimitir per les informacions publicades pel diari ARA sobre el cas d'assetjament sexual del seu excap de gabinet. Budó ha explicat que pròximament ja hi haurà un substitut del conseller Bosch, que era juntament amb el titular de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, el representant del Govern a la taula de negociació amb Madrid. En la propera trobada ja s'espera que hi hagi el nou titular. Les competències de Bosch les té ara temporalment assumides la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.

Catalunya com a nació

Aquest segona reunió de la taula hauria de ser Barcelona, en virtut del comunicat conjunt que van fer els dos governs en la primera reunió de la taula, que es va fer a la Moncloa fa dues setmanes. Un dels temes que vol tractar JxCat a la cita és demanar al govern espanyol que reconegui Catalunya com a nació. Així ho va expressar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont la setmana passada.

Les dues setmanes que han passat des de la primera reunió de la taula no han sigut fàcils per als seu protagonistes. JxCat, ERC i el PSOE han entrat en una dinàmica de retrets que, malgrat tot, no ha fa perillar el fet de celebrar una nova trobada.