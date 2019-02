Una senadora del PP critica la llei de memòria històrica: "15 milions d'euros per desenterrar uns quants ossos"

La senadora del PP Ester Muñoz va mostrar ahir el seu rebuig als fons públics destinats pel govern espanyol a la memòria històrica i al mateix temps als treballs per buscar les fosses comunes dels represaliats del franquisme. En una pregunta al Senat relacionada amb l'estat de la justícia, Muñoz va criticar que es destinin "15 milions perquè vostès desenterrin uns quants ossos" en lloc de millorar el salari de jutges i fiscals.

"Desenterrar unos huesos". Así defiende la derecha la memoria de los cientos de miles de patriotas que hace 80 años murieron o tuvieron que partir al exilio por defender la libertad y la democracia que hoy consagra nuestra Constitución #VerdadJusticiaReparacion #80añosdelExilio

Unes declaracions que van provocar la indignació dels senadors socialistes, que la van esbroncar sense que Muñoz rectifiqués: "No es posin així que fins i tot en aquesta qüestió són uns incompetents", es va limitar a respondre amb ironia la senadora. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va qualificar posteriorment de "comentari indigne" les seves paraules. "No sé si per la seva joventut o per les seves conviccions no ho entendrà mai".

Després de la seva intervenció, Muñoz va explicar als periodistes que no es referia "als que són a les cunetes", sinó al projecte de treure el dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, tot i que les despeses d'aquesta última intervenció no arribarien a 15 milions, sinó a algunes desenes de milers d'euros.

El portaveu socialista al Senat, Ander Gil, va denunciar que Muñoz "ha faltat al respecte de manera inacceptable a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura que encara segueixen en fosses, i també als familiars que lluiten per trobar-les i enterrar-les dignament". Per a Gil, això demostra que el PP està "competint amb Vox".

Al seu compte de Twitter, Muñoz s'ha negat a demanar disculpes per la polèmica suscitada per les seves paraules: "No només no us demanaré perdó per exigir que us gasteu els diners de justícia en els jutges i els fiscals espanyols, també us aviso que no em callareu ni manipulant ni cridant-me".

No solo no voy pedir perdón x exigiros q os gastéis el dinero deJusticia en los jueces y fiscales españoles d hoy



También os aclaro q no vais a Callarme ni manipulando ni gritándome



Mientras os dedicáis a los huesos de Franco no pagáis turno de oficio,ni a jueces y fiscales 7ME

No és la primera vegada que la senadora es pronuncia en aquests termes sobre la memòria històrica. "Com comprendrà, amb 33 anys que tinc, treure una persona que porta enterrada allà 43 anys a mi tant me fa", va dir l'agost del 2018 referint-se a les restes de Franco.

Espanya és el segon país del món amb més persones desaparegudes, només per darrere de Cambodja, amb més de 114.000 de persones enterrades en fosses comunes.