ERC preveu que "tard o d'hora" i haurà d'haver una "taula de negociació" amb Estat

El portaveu d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha demanat avui que les mobilitzacions que es convoquin per reclamar la posada en llibertat dels "presos polítics" siguin sempre "pacífiques", per no perjudicar el procés independentista, i ha advocat per obrir una "taula de negociació" amb l'Estat.

En declaracions a EFE, Sabrià s'ha referit a la voluntat del seu partit que es produeixi una negociació bilateral entre el nou Govern i l'executiu espanyol per abordar el conflicte polític a Catalunya, encara que s'ha mostrat molt escèptic amb la possibilitat que aquest diàleg pugui produir-se amb Mariano Rajoy a la Moncloa.

"Nosaltres estem disposats a asseure'ns sempre, també amb els actuals dirigents de l'Estat", ha afirmat Sabrià, si bé ha reconegut que hi ha "poques opcions" que això passi a curt termini. "No confiem en la voluntat negociadora del govern del PP -ha afirmat- perquè, davant les nostres demandes democràtiques i pacífiques, sempre hem vist un Estat espanyol que no vol parlar de res i l'únic llenguatge del qual és el de les porres, els tribunals i la repressió".

Ara bé, ha subratllat Sabrià, "tard o d'hora aquest conflicte polític acabarà sent tractat en una taula de negociació", que ERC entén que "es formarà per desbordament democràtic" i també per "pressions des de l'àmbit internacional", les quals, tot i això, "no es produeixen tan de pressa com ens agradaria". "Pot tardar una mica més o una mica menys, però estem absolutament convençuts que això acaba en una taula de negociació. L'Estat es pot resistir tant com vulgui, però nosaltres els hem d'acabar portant a aquesta taula", ha dit Sabrià, que ha recalcat que "com més fort" sigui el moviment independentista "més a prop" estarà aquesta solució negociada.

Sobre les mobilitzacions registrades als últims dies a Catalunya en protesta per l'empresonament de dirigents independentistes, Sabrià s'ha desmarcat dels incidents entre manifestants i Mossos d'Esquadra i ha recalcat que el sobiranisme sempre s'ha caracteritzat pel seu caràcter "pacífic". Pel que fa als talls de carreteres i autopistes promoguts aquesta setmana pels Comitès de Defensa de la República com actes de protesta, ha precisat que "aquest tipus de mobilitzacions per nosaltres no són prioritàries perquè no veiem que ens permetin avançar", si bé "hi ha una situació molt excepcional davant la qual la gent necessita expressar-se i sortir al carrer".

"És imprescindible que segueixi havent-hi mobilitzacions, però pacífiques i democràtiques", ha insistit el portaveu republicà, pel que ha fet un "crida a la calma, a la tranquil·litat i a la prudència", a fi que les esmentades protestes siguin "el més àmplies i coordinades possibles" i no donin pretextos "a aquells que intenten fer creure que hi ha violència".