El sindicat policial USPAC denuncia un accident de dos Mossos per les barricades de neumàtics del 21-D

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC ha presentat una denúncia al jutjat d'instrucció número 4 de Lleida per temptativa d'homicidi a causa de l'accident que van patir dos agents a les Borges Blanques (Garrigues) el 21 de desembre quan anaven a treballar, al xocar amb una barricada de neumàtics que s'havia aixecat com a protesta per la celebració del consell de ministres a Barcelona.

Els dos agents circulaven cap a un quart de sis de la matinada per la carretera N-240 a l'altura del punt quilomètric 69 quan, segons el sindicat policial, van patir un greu accident per culpa d'uns neumàtics que tallaven la circulació, ha assegurat aquest dilluns USPAC en un comunicat. El sindicat assenyala que era de nit i la zona no estava il·luminada, de manera que els agents no van poder evitar topar contra els obstacles que ocupaven la calçada, i el vehicle propietat d'un dels agents va patir greus danys.

Quan els agents van poder sortir del cotxe no van veure ningú als voltants, només uns 20 neumàtics més i una garrafa de 20 litres de gasolina al costat de la carretera. Un portaveu dels Mossos d'Esquadra ha assegurat a Europa Press que l'accident va ser de caràcter lleu i que els dos agents es van incorporar al lloc de treball aquell mateix dia.