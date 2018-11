El sindicat de comandaments dels Mossos defensa l'actuació de Trapero i Laplana

El sindicat de comandaments dels Mossos d'Esquadra (SICME) ha defensat l'actuació del major Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana després de conèixer els escrits d'acusació contra ells de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. El ministeri públic demana 11 anys de presó per a Trapero per rebel·lió i quatre anys de presó per a Laplana per sedició. El SICME ha subratllat que les actuacions policials del 20 de setembre (20-S) al departament d'Economia i les de l'1 d'Octubre (1-O) "van estar supeditades a criteris tècnics i professionals i sempre regits pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat". "L'objectiu sempre va ser el manteniment de la convivència pacífica ciutadana", ha afegit el sindicat.

Sobre el dispositiu policial de l'1-O, el SICME ha remarcat: "En tot moment es feia referència a l'obediència del mandat judicial i mai es va considerar que el dispositiu fos contrari a la llei o a l'ordre constitucional. Molt menys que de la seva execució se'n poguessin derivar acusacions tan extremadament greus com les del delicte de rebel·lió". Per això el sindicat de comandaments ha apuntat que "la professionalitat que durant tots els anys de carrera han demostrat tant Trapero com Laplana han estat sempre inqüestionables". "Confiem plenament en la justícia i, per tant, desitjaríem que es produeixi una sentència absolutòria", conclou el SICME, que expressa el seu total suport al major i a la intendent "en aquests moments difícils i immerescuts".

Així mateix, el sindicat majoritari dels Mossos, el SAP-Fepol, també ha enviat "totes les mostres de suport" a Trapero i Laplana, "tot reivindicant el paper" que durant anys ha fet la policia catalana. "Un cos que sempre ha actuat en defensa de la legalitat i amb una clara independència política, malgrat que alguns s'entesten en polititzar-nos", diu l'organització, que insisteix que els Mossos "respecten i fan complir tota ordre judicial". En aquest sentit, afegeixen que el cos "intenta cada dia donar un servei de seguretat pública –de la màxima qualitat possible malgrat les dificultats– a la ciutadania".

El sindicat ha explicat que fins ara havia mantingut un silenci sobre aquest procés judicial, però que ha volgut fer arribar les mostres d'escalf a Trapero i Laplana. "Considerem que el cos va actuar en tot moment donant compliment als requeriments judicials", ha insistit el SAP-Fepol, que també ha volgut enviar a tots el col·lectiu dels Mossos "un missatge d'unitat i de responsabilitat".