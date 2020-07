El síndic de comptes retreu a Torra que no desautoritzi els "atacs" a la institució per l'informe sobre la gestió de Laura Borràs a la ILC

El síndic Jordi Pons ha presentat aquest dijous al Parlament l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre els comptes anuals de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) l'any 2018, quan dirigia la institució la diputada de JxCat al Congrés Laura Borràs. La seva intervenció ha estat centrada en defensar aquest informe davant les crítiques rebudes per part de la mateixa ILC i també la independència de la Sindicatura a l'hora d'exercir la seva tasca. De fet, el síndic s'ha mostrat especialment "dolgut" pels comentaris sobre aquest informe que, ha considerat, estan fets des de la "mala fe" i que són una falta de respecte per una "institució estatutària" com la Sindicatura de Comptes.

En aquest punt, Pons ha recriminat al director de la ILC, Oriol Ponsatí-Murlà, que aquest dimecres fes un tuit "impropi" d'un alt càrrec de la Generalitat quan va anunciar la seva compareixença aquest dijous a la comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament i que afirmava: "Aquesta compareixença està basada en fets reals que poden ferir la sensibilitats d'alguns espectadors. Especialment la d'algun síndic en funcions". Pons considera que aquestes paraules són un "atac" a la Sindicatura i ha criticat que no hagin rebut cap "desautorització" per part de la consellera de Cultura, Mariangela Vilallonga, i el president de la Generalitat, Quim Torra. "No és de rebut aquesta manca de respecte institucional", ha afirmat. "Un país que no defensa les seves institucions és un país decadent que no té cap tipus de futur", ha afegit.

Això serà demà, a les 12h, i es podrà veure en directe. He d’advertir que aquesta compareixença està basada en fets reals que poden ferir la sensibilitat d’alguns espectadors. Especialment la d’algun síndic en funcions de la @sindicaturacat pic.twitter.com/qlN7I2icoZ — Oriol Ponsatí-Murlà (@OPonsatiMurla) July 15, 2020

La majoria de grup parlamentaris han donat suport a les paraules del síndic i a la tasca feta per l'organisme i han reprovat les paraules de Ponsatí-Murlà. De fet, el PSC ha demanat el director de la ILC que es "retracti" de les seves paraules i, si no ho fa, que dimiteixi. "El missatger no pot ser mai el responsable de les males notícies que trasllada", ha afirmat el diputat del PP Santi Rodríguez. Tant la CUP com ERC han criticat l'utilització d'aquest cas per discutir el projecte independentista. Ara bé, tant la diputada cupaire Maria Sirvent com la republicana Jenn Díaz han demanat tolerància "zero" a la corrupció vingui d'on vingui. En canvi, la diputada de JxCat Elena Fort ha defensat l'actuació de Borràs i n'ha denunciat la seva "utilització política".

Fraccionament de contractes

El ple de la Sindicatura va aprovar l'informe elaborat pel síndic Jordi Pons el mes de maig. En el document, s'analitzen els comptes anuals de la ILC l'any 2018, en què només es van formalitzar contractes menors (713), però els tècnics van comparar els contractes amb altres dels exercicis 2016 i 2017, una vintena escollits a criteri de l'auditor. Precisament, aquest és un dels aspectes que Pons ha defensat aquest matí, quan ha assegurat que comparar un exercici amb anteriors és una pràctica habitual en la Sindicatura, i ha posat d'exemple tres dels informes que s'han presentat també aquest matí al Parlament, i també d'altres amb 20 anys d'antiguitat.

La Sindicatura va certificar que, durant el període 2016-2018, la ILC que dirigia Laura Borràs va fraccionar una sèrie de contractes com són els de moderació del Fòrum Ploma Què llegeixes (tres contractes que sumen 52.000 euros), la realització de dues pàgines webs per part d'Isaías Herrero (27.000 euros entre els dos), el disseny i gestió de la fira Litterarum (25.000 euros en total), el Comissariat de l'Any Bertrana (18.800 euros entre dos contractes) i la neteja anual de la ILC (22.000 euros en tres contractes). El Tribunal Suprem investiga precisament la diputada catalana per determinar si durant la seva etapa al capdavant de la ILC va adjudicar de manera irregular contractes a Isaías Herrero, fets que presumptament podrien ser constitutius dels delictes de prevaricació i malversació de fons públics.

Precisament, Pons ha explicat que la Sindicatura va enviar el seu informe a la sala segona del Tribunal Suprem. Sobre aquesta qüestió, el síndic ha retret que s'hagi atribuït a la Sindicatura una frase que no apareix a l'informe i que afirmava que la institució conclou que no hi ha cap actuació perseguible judicialment. "No trobaran aquesta frase en cap informe", ha afirmat Pons. El síndic ha explicat que la Sindicatura no és l'organisme competent per determinar si una conducta és "presumptament delictiva". Pons ha recordat que hi ha un article de la llei de la Sindicatura que estableix que si es troben indicis de delicte, s'ha de fer constar, però ha recordat que l'organisme no ho ha fet en cap dels casos que ha trobat fraccionament de contractes.