Els socialistes valencians no planten batalla pel 155

Els socialistes valencians viuen amb resignació com l’aprovació de l’article 155 i, especialment, la seva problemàtica aplicació poden soterrar la via de diàleg i negociació que el president valencià, Ximo Puig, i la cap de l’executiu balear, Francina Armengol, han defensat en el camí cap a un estat federal i plurinacional.

A Blanqueries, la seu del PSPV a la ciutat de València, reconeixen que amb el seu suport a l’article 155 Pedro Sánchez persegueix traslladar una imatge “institucional” i vestir-se “d’home d’estat”. És per això que els socialistes valencians han renunciat a plantar batalla a federacions com l’andalusa, l’extremenya i la castellanomanxega, que no mostren cap disposició a renunciar a la defensa de la integritat territorial de l’Estat. Un posicionament que des de la direcció del PSPV també justifiquen. “El nostre drama és que si no defensem aquests postulats en aquestes comunitats no ens vota ningú”, diuen.

Qui més clar ha sigut en el reconeixement de la posició minoritària de federacions com la valenciana o la balear ha sigut el vicesecretari general del PSPV, Manuel Mata, que en un debat televisiu va defensar que l’aplicació de l’article 155 plantejada pel govern espanyol és un “disbarat”, però que compta amb el suport del “90%” del PSOE.

El també portaveu socialista a les Corts Valencianes va subratllar que el PSPV “no s’oposarà” a l’aplicació del problemàtic article i que els socialistes valencians han de donar suport al PSOE, “fins i tot quan s’equivoqui”. En compensació, Mata va al·legar: “[Els socialistes valencians] podem expressar el que pensem”. I en el cas d’aquest membre del corrent Esquerra Socialista, és que “si no hi ha declaració d’independència no hi ha d’haver 155”, i que “algun dia Catalunya ha de votar sobre la seva relació amb Espanya”.

Diferències amb Compromís

Tot i l’oposició de Compromís, soci del PSPV en el govern valencià, a l’aplicació de l’article 155, el que és cert és que el futur de l’executiu no sembla perillar, ja que socialistes i valencianistes són conscients de les conseqüències que tindria malbaratar el primer govern progressista després de 20 anys de regnat del PP. La primera prova d'aquesta estabilitat tindrà lloc al ple del Senat de divendres, quan el representant socialista i expresident de la Generalitat Valenciana Joan Lerma voti a favor de l’aplicació de l’article 155, mentre que els tres senadors de Podem, formació que dona suport al govern en el Parlament valencià, i els dos de Compromís s’hi oposin.