'El teu lloc és aquí': el concert solidari en homenatge a Jordi Sànchez a Palafrugell

L'ANC ha organitzat aquest dissabte una trobada que comptarà amb parlaments, actuacions musicals i 'sopar groc', en homenatge a Jordi Sànchez, que ja fa nou mesos que és a la presó. Sota el nom 'El teu lloc és aquí', aplegaran una desena de bandes musicals des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada a la plaça de Can Mario de Palafrugell, al costat del Museu del Suro.

Entre les actuacions musicals hi haurà les de la Companyia Elèctrica Dharma, Duble Buble, Quim Vila, Arnau Tordera (Obeses), Èric Vinaixa, La Folie, Jordi Molina, Salva Racero, Virgínia Martínez (ex La Porta dels Somnis), Gerard Sesé, Marina Rossell, Josep Tero, Senyor dels Llamps i Solk. Durant l'acte hi haurà parlaments de representants civils i polítics i de familiars i companys del líder independentista. A més, oferiran sopar i un gelat groc fet per Ada Parellada.

L'ANC i els amics de Jordi Sànchez volen reconèixer "tota la feina que l’expresident va fer i la seva gran implicació personal amb un acte de suport i homenatge". La seva dona, Susanna Barreda, va convidar tothom que volgués anar-hi, en una entrevista d'Antoni Bassas a l'ARA. La va descriure com "una festa estranya": "Ell no hi serà, però els amics tenien moltes ganes de demostrar-li el seu afecte i van pensar que compartir sentiments i música a Palafrugell, que ens l’estimem molt, seria un bon regal per a ell".