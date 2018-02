Llarena dicta una ordre de detenció contra Anna Gabriel en territori espanyol

Pablo Llarena ordena la detenció en territori espanyol d'Anna Gabriel perquè es posi a disposició del Tribunal Suprem. El jutge instructor no compleix així la petició de la fiscalia, que li demana que dictés presó provisional contra l'exdiputada de la CUP per, posteriorment, fer una ordre de detenció internacional amb l'objectiu d'extradir-la cap a Espanya, després de veure Gabriel és a Suïssa. El ministeri públic ha enviat un escrit al magistrat en evidenciar-se que no assistia a la cita que tenia aquest dimecres a l'alt tribunal.

En una interlocutòria amb un únic punt, Llarena exigeix la detenció de l'exdiputada de la CUP però no especifica que cursi una ordre perquè també sigui detinguda a l'estranger. Tanmateix, el jutge és conscient que Gabriel és a Ginebra i així ho subratlla en els "antecedents" de la interlocutòria.

Llarena ha aixecat acta d'incompareixença aquest dimecres al matí quan ha constatat que, efectivament, tant Gabriel com el seu advocat s'absentaven, tal com van fer saber aquest dimarts mitjançant un escrit. El jutge, l'advocat de l'Estat i els lletrats de Vox s'han quedat sols a la sala després que tampoc s'hi hagin presentat els fiscals. Vista la situació, l'acusació popular ha sol·licitat al magistrat que dicti una ordre de detenció nacional i internacional per a l'exparlamentària de la CUP i, després, tal com avança l'ARA, el ministeri públic ha fet públic el seu posicionament.

Suïssa només s'avindria a l'extradició, segons la seva legislació, en el cas que es dirimissin delictes comuns i no polítics, segons va explicar aquest dimarts Folco Galli, un portaveu del departament de Justícia suís. A més que la probable oposició de Gabriel a ser traslladada de nou a Espanya obriria un llarg procediment al país helvètic.