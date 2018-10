El rei d'Espanya, Felip VI, demana una solució "urgent" i coordinada a Europa per les crisis de migrants i desplaçats

El rei Felip VI ha demanat aquest dimecres, durant la clausura del Fòrum Hispano-alemany amb el president d'aquest país, que s'assoleixi "de forma urgent" una solució per a les "crisis de migrants i desplaçats" que sigui "humanitària i coordinada en l'àmbit europeu".

El cap de l'Estat ha deixat clar que Espanya i Alemanya ja estan treballant per "avançar en un enfocament" europeu en aquest àmbit, "com un altre pilar més que contribuirà a reforçar la Unió Europea".

El rei i el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, han clausurat la novena edició d'un fòrum organitzat per la Fundació ICO, el Banc Santander i la Fundació Bertelsmann, que el cap de l'Estat ha qualificat de plataforma important de diplomàcia pública i de col·laboració publicoprivada.

En la seva intervenció, Steinmeier també s'ha referit a les migracions per dir que Espanya "està al capdavant" en l'objectiu de trobar l'equilibri adequat entre la protecció de les fronteres i de les persones que fugen de les guerres, i que altres països poder aprendre d'ella. Regular amb criteris clars la immigració, protegir les fronteres i establir una "cooperació pragmàtica" amb els països d'Àfrica del nord són el camí a seguir, ha dit.

En aquesta ocasió, el fòrum ha abordat qüestions com la conjuntura econòmica i l'impacte de la digitalització. Felip VI ha dit que "algunes de les conseqüències més adverses de la crisi financera s'han pogut superar i l'economia internacional ha recuperat la senda del creixement", però ha afegit que "molts problemes subsisteixen" i que fenòmens com la globalització i la digitalització requereixen "un nou impuls creatiu".

El desafiament, ha dit, és que la "quarta revolució industrial" tingui un impacte positiu i redundi en un "creixement inclusiu" que tingui present el futur i les perspectives de progrés dels joves.

Així, ha fet una crida a tots els sectors per establir les bases d'un desenvolupament digital "que eviti disrupcions econòmiques i socials" i que permeti que els beneficis dels canvis tecnològics arribin a tots els agents de la societat en justa competència "sense menyscabar les llibertats individuals".

Steinmeier, per la seva part, ha destacat que, fins i tot en anys que no han estat "gens fàcils per a Espanya" per la crisi, els espanyols "mai han girat l'esquena a Europa", i això que la "consolidació econòmica", que ha qualificat d'"impressionant", ha suposat "sacrificis per a molta gent". "Des d'Alemanya veiem amb un gran respecte el compromís europeu d'Espanya", ha afirmat.

El cap d'Estat alemany també s'ha referit als reptes de la digitalització, especialment a les zones rurals, tenint en compte que demà visitarà Extremadura per conèixer els desafiaments de la regió, igual que ha fet en zones rurals alemanyes.

UNA PERSPECTIVA EUROPEA QUE VENCI LA NOSTÀLGIA

De fet, ha advertit que, tant en el conjunt de la UE com en la dicotomia món urbà - món rural, els europeus s'enfronten al repte de "crear una perspectiva de futur que doni optimisme" per poder vèncer les "nostàlgies d'un passat millor que poden ser perilloses perquè enganyen".

"Espanya i Alemanya estem cridades a fer-ho, perquè pel nostre passat coneixem el valor d'una Europa unida", ha assenyalat Steinmeier, que ha subratllat que la perspectiva europea va ser important per a la "consolidació de la democràcia" a Alemanya després del "col·lapse de la civilització que van suposar el nacionalsocialisme i l'Holocaust" i a Espanya com a "motor important de la Transició" democràtica.

El cap de l'Estat ha acompanyat el president alemany en la clausura del fòrum després d'una reunió entre ells dos al Palau de la Zarzuela i un dinar en honor de Steinmeier i la seva esposa, amb un centenar de convidats, al Palau Reial. En arribar a l'hotel Westin Palace, on s'ha celebrat el fòrum, el rei i Steinmeier han saludat i s'han fotografiat amb un grup d'estudiants alemanys que passaven per la porta de l'hotel.