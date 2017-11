Sáenz de Santamaría diu que hi haurà un nou model de finançament si el PSOE vol

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dit aquest dilluns que hi haurà un nou model de finançament si hi ha una voluntat manifesta del PSOE, i ha destacat que, per part de l'executiu espanyol, "hi ha ganes d'entendre'ns" .

Sáenz de Santamaría, que ha presentat avui el delegat del govern espanyol a Andalusia, Antonio Sanz, en un esmorzar informatiu a Màlaga, ha subratllat que si hi ha voluntat per part de les comunitats autònomes i dels partits perquè hi hagi un nou model de finançament, hi serà. També ha explicat que el govern espanyol hi està disposat perquè el moment econòmic és l'idoni: "Estem creixent i ho fem a bon ritme".

"Si hi ha voluntat, si hi ha capacitat de cooperació, hi haurà un nou model de finançament", ha insistit Sáenz de Santamaría.

Durant la seva intervenció s'ha referit a la "lleialtat institucional" perquè ha considerat que és "essencial", com una "cola que permet fer moltes coses", i ha explicat que el que permet que un estat funcioni és que pugui fixar prioritats conjuntes i executar-les.

Entre aquestes prioritats, ha citat pactes per a l'educació, per a les pensions i per al finançament autonòmic i local.