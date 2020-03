Raquel Sans, l''speaker' del 20-S a Economia que ha arribat a ser la veu de les dones d'ERC

“Feminista convençuda”. Són dues paraules que fa servir la diputada d’ERC al Parlament Raquel Sans (Valls, 1980) per definir-se en la seva biografia. En l’últim congrés d’ERC va assumir la vicesecretaria de dones del partit, un càrrec que ha esdevingut clau en el cas d’assetjament sexual al departament d’Exteriors, destapat per l’ARA. Va ser qui va denunciar la situació als òrgans d’Esquerra, el pas previ per començar la investigació interna que va derivar amb el cessament de la mà dreta d’Alfred Bosch, Carles Garcias. Sans és relativament nouvinguda a la política. Periodista de formació i castellera, tot just va començar com a parlamentària el 2018, però el seu aterratge recent no li ha impedit assumir diverses responsabilitats. Ha sigut l’encarregada de portar la llei de mesures fiscals i serà a la comissió d’estudi sobre la seguretat de la petroquímica de Tarragona després del greu accident del gener.

Mare de tres fills, la conciliació familiar és una de les seves reivindicacions, i és crítica amb els horaris impossibles de la vida de partit. “És una persona amb molta empatia que es preocupa molt per totes”, exposa una diputada del seu grup. Hi ha un episodi més desconegut de la seva trajectòria, i és que va ser l’ speaker de l’acte que es va celebrar el 20-S a uns metres de la conselleria d’Economia. El detall hauria passat desapercebut si no hagués sigut perquè durant el judici de l’1-O la secretària judicial que va participar en el registre del departament va declarar que el dia dels fets li va semblar sentir pel megàfon la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell. “Jo vaig fer de speaker. La Carme Forcadell no va parlar i punt!”, va dir llavors indignada.