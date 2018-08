El subdelegat del govern espanyol a Tarragona diu que no hi va haver violència policial l'1-O

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, creu que no hi va haver violència per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. "Les forces de l’Estat tenien un mandat judicial i hi va haver algunes persones que, pel que sigui, van decidir impedir l’acció policial", ha afirmat en una entrevista a 'Aguaita.cat'. Sabaté considera que "violència en el sentit d'intencionalitat" no hi va ser i, de fet, retreu "l'actitud de provocació cap als cossos de seguretat de l'Estat" per part dels votants.

"Per una banda hi havia una actitud de provocació deliberada per intentar demostrar que hi havia una actitud de violència, d’hostilitat cap al referèndum que es volia fer i que esta actitud no hi va ser cap a la policia de la Generalitat a qui es volia presentar com la policia amiga", apunta Sabaté. L'exalcalde de Tortosa i exdiputat del PSC al Parlament expressa el seu desig perquè els dirigents independentistes empresonats puguin sortir en llibertat, malgrat que pensa que les "actuacions que van fer van ser greus". "Es van aprovar lleis i impulsar un referèndum, en contra del qual havia resolt el Tribunal Constitucional, vulnerant els drets dels altres partits de l’arc parlamentari català, forçant votacions que estaven fora de la llei... aquí es va anar massa enllà", afirma.

A diferència d'altres representants socialistes, Sabaté assenyala que no visitarà els presos als centres penitenciaris catalans perquè creu que no li "correspon". Tanmateix, espera que "aviat estiguin amb la seva família" i assegura que al govern de Pedro Sánchez no li agrada aquesta situació. "No m'agrada personalment i ho lamento moltíssim. Tampoc agrada al govern de Pedro Sánchez, però estem en un estat de dret i per tant, nosaltres volem respectar les actuacions del poder judicial", destaca.

Aquestes manifestacions no han passat inadvertides al secretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que a través de Twitter ha instat Sabaté a "dir aquesta mentida a la cara del polític a qui van obrir el cap, del músic a qui van trencar el braç i de tants altres tarragonins atacats brutalment a l'IES Tarragona".