Els nous submarins de l'armada espanyola que no flotaven ara no caben al moll

El pressupost dels nous submarins S-80 de l'armada espanyola ja ha duplicat la xifra inicial. Els submarins, que es van haver de fer més llargs perquè s'enfonsaven, ara no hi caben al moll de Cartagena. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha relativitzat la despesa total que tindrà la nova flota. "Quan es parla de molts milions no s'explicita que són a deu o onze anys vista", ha al·legat. Diu que la seva construcció s'allargarà en el temps i que no estaran a punt fins al 2030.

"Si Donald Trump s'assabentés del que val ens tiraria per la cara la poca inversió que fa Espanya en defensa", ha dit aquest dimecres en una entrevista a Onda Cero. Ha respost així a les crítiques que ha aixecat la informació d''El País', que va avançar que Defensa hauria d'invertir 16 milions d'euros per ampliar els molls de Cartagena. Tot això després que ja s'hagués reajustat el disseny dels submarins perquè pesaven massa i no flotaven a causa d'un error tècnic.

El pressupost dels submarins s'ampliarà en 1.772 milions d'euros. Juntament amb el pressupost inicial, de 2.132 milions, la suma total és de 3.907 milions (gairebé mil milions per a cadascun).

La ministra ha reconegut que no sabia els detalls del projecte, però ha confirmat que hi ha haver "algunes fallades de planificació" que ara ja s'han superat, ha assegurat.