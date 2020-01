L’acte de suport a Puigdemont i Comín al Parlament Europeu punxa amb només set autobusos organitzats

L’acte de suport a Carles Puigdemont i Toni Comín en el seu desembarcament al Parlament Europeu dilluns quedarà molt lluny de la concentració que es va fer el 2 de juliol per denunciar el veto de l’Eurocambra a l’expresident i l’exconseller. Si aleshores la mobilització va aplegar més de 10.000 persones, ara en podria reunir només uns centenars. Els recels del Consell per la República –que advoca per vehicular les protestes a les institucions espanyoles, i no a les europees, arran de la sentència del TJUE– i de les entitats que en formen part, com l’ANC, han provocat que Omplim Estrasburg hagi hagut d’organitzar sola l’acte després de desconvocar-lo per la manca de suport del teixit associatiu.

En aquest escenari, segons ha pogut saber l'ARA, la plataforma només ha pogut organitzar cinc autobusos, que sortiran de Barcelona, Igualada, Lleida, Manlleu i Terrassa, tot i que en aquest últim falta que s'hi apunti més gent. A aquests cal sumar-hi els que han muntat a títol individual i de forma sobirana les territorials de l’ANC de l’Alt Urgell i de Figueres. Una xifra que contrasta amb el centenar que es van organitzar el 2 de juliol. Tampoc hi haurà vol xàrter com en l’anterior ocasió, i els que viatgen amb aquest mitjà de transport ho faran al seu aire des del Prat fins a Basilea, on agafaran el TGV fins a Estrasburg perquè no hi ha vol directe. Seran molts menys que el 2 de juliol els que es plantin a l'Eurocambra si es té en compte que el 21 de juny, dotze dies abans de la concentració, ja no quedaven places per als vols fins a la ciutat suïssa ni tampoc als aeroports propers a Estrasburg com els de Luxemburg, Stuttgart, Frankfurt o Baden-Baden.

"Molta gent pujarà en vehicles particulars", sosté un dels coordinadors de la logística d’Omplim Estrasburg. Sigui com sigui, els promotors de la marxa admeten que "aquest cop hi ha molt menys moviment" i en responsabilitzen "els professionals de les manifestacions que no han esperonat a la mobilització perquè volen que l'acte de Perpinyà sigui un èxit" en al·lusió a l’ANC. Fonts d’aquesta entitat reconeixen que no consideren "adient" aquesta manifestació, tot i que la seva presidenta, Elisenda Paluzie, hi assistirà. De fet, avui mateix, l'ANC ha convocat a concentrar-se dilluns a les portes del TSJC per denunciar que no es respecti la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, per exercir d'eurodiputat.

Aquestes mateixes fonts, en qualsevol cas, revelen que pensen abocar tots els seus esforços en portar el màxim de gent del Principat a l’acte de Perpinyà que vol organitzar el Consell per la República a finals d’aquest mes amb la presència de Puigdemont i Comín. Tots dos dirigents estan en converses amb Omplim Estrasburg per mirar d’assistir en algun moment a la concentració de dilluns per saludar, sempre i quan no coincideixi amb el ple. Qui sí que ha confirmat la seva presència és l’eurodiputada Diana Riba, dona de Raül Romeva, que dirigirà unes paraules als presents.

Omplim Estrasburg ha fet avui una crida a assistir a la concentració després que el Tribunal Suprem hagi acordat que Oriol Junqueras no té immunitat i li impedeixi sortir de la presó per fer efectiva la seva condició de parlamentari. " Espanya es rebel·la contra l'ordre constitucional de la UE! Ara la paraula la tenen les institucions de la UE. El Parlament Europeu no pot funcionar sense un dels seus eurodiputats!", ha afirmat el col·lectiu en una piulada al seu compte de Twitter.

Espanya es https://t.co/JYjoRtrrf6 contra l'ordre constitucional de la UE! Ara, la paraula la tenen les Institucions de la UE. El Parlament Europeu no pot funcionar sense un dels seus Eurodiputats! — Omplim Estrasburg - Comunicats (@OmplimEST) January 9, 2020

La plataforma insta a denunciar "el cop d'estat d'Espanya a la Unió Europea" perquè se "salta els principis bàsics de l'ordre constitucional europeu i se situa al marge". "Mantenir segrestat a Junqueras és com sortir de la UE", afegeix en una altra piulada, en què insta de nou les institucions de la UE a reaccionar.