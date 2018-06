El síndic creu que suspendre els diputats processats per l'1-O vulnera el "dret constitucional a l’exercici de càrrecs públics"

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha fet públic aquest divendres un comunicat en què considera que suspendre els diputats processats com a responsables de l'1-O vulneraria el "dret constitucional a l'exercici de càrrecs públics", d'acord "amb els criteris de capacitat i mèrit i en virtut de nomenament o d’elecció".

En l' escrit, el síndic nega que un cop ferm el processament per rebel·lió correspongui "la suspensió automàtica de càrrecs de les persones processades" perquè es faria "aplicant una previsió legal reservada per a casos diferents". Ho argumenta citant l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal (LECr), que diu que "el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic ha de quedar automàticament suspès" mentre "duri la situació de presó". Segons el defensor dels persones, l'article "és aplicable en el cas que persones acusades de terrorisme o rebel·lió estiguin processades i a la presó". Per tant, no es podrien suspendre les persones "amb presó decretada" però no "sotmeses a una pèrdua provisional efectiva de llibertat".

En el mateix sentit, el síndic cita la sentència del Tribunal Constitucional (TC) 199/1987, que va definir la rebel·lió com la que exerceix "un grup amb el propòsit d'un ús il·legítim d'armes de guerra o explosius", i recalca que "la interlocutòria esmentada del Tribunal Suprem (TS) del 26 de junt exclou explícitament la utilització d'armes en el presumpte delicte de rebel·lió per part de les persones processades". Això implica, explica el síndic, la "falta d'un dels elements legals per acordar la suspensió dels càrrecs de totes les persones processades i empresonades".

En conseqüència, el síndic entén que el dret constitucional a l’exercici de càrrecs públics no permet la suspensió dels diputats.