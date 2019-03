Els comuns suspenen de militància Nuet i reclamen a ERC que "deixi de negociar amb trànsfugues"

Després que Esquerra hagi tancat les seves llistes al 28-A, on Joan Josep Nuet, fins ara coordinador general d'EUiA, s'incorporarà com a número quatre, els comuns han emès un comunicat en què reclamen als republicans que "deixin de negociar amb trànsfugues". En aquest sentit, la formació lila fa oficial que suspèn cautelarment la militància de Nuet i li obre un expedient sancionador.

"L'espectacle mediàtic dels últims dies impulsat per ERC amb la negociació amb persones que van ser escollides democràticament per a les llistes electorals de Catalunya en Comú és incompatible amb la nova manera de fer política que impulsa el nostre espai", ha criticat la formació lila en un comunicat.

D'altra banda, segons explica el comunicat, per "preservar els drets de les persones que van votar" els comuns a les eleccions catalanes, l'executiva dels comuns també ha acordat prendre les "mesures necessàries" per expulsar Nuet del grup parlamentari i reclamar-li l'acta de diputat al Parlament. D'aquesta manera, consideren, "facilitarà l'entrada d'una persona de la llista per garantir els 8 escons que la ciutadania" els va atorgar en els comicis.

Ahir en el consell nacional d'EUiA també es va evidenciar que Nuet abandonarà la coordinació general de la formació, que en els comicis generals tornarà a concórrer amb els comuns. De fet, segons les fonts consultades per l'ARA, Nuet renunciarà a l'acta en els pròxims dies i, pel que fa al partit, també preveu deixar el càrrec –tal com volien forçar els crítics amb el seu mandat a EUiA–.