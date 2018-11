Tardà, a Rivera: "Cada cop que ens digui colpistes, li direm feixista"

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, s'ha enganxat aquest dimarts amb el líder de Cs, Albert Rivera, i l'ha avisat que ja "no aguanten més". En seu parlamentària li ha etzibat que, cada vegada que se'ls denomini "colpistes", ell li dirà "feixista". A més, Tardà ha assegurat a Rivera que està "convençut" que el seu criteri "no és compartit amb els milers de ciutadans" que el voten. També li ha retret que, parlant d'indults, doni per feta la sentència condemnatòria.

