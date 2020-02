Carme Forcadell: "Vaig dubtar de si tots plegats volien diàleg o no"

Quan falten pocs dies per a la taula de diàleg entre el Govern i la Moncloa, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha celebrat l'arrencada de les negociacions i ha reconegut que va arribar a "dubtar de si tots plegats volien diàleg o no". Forcadell va concedir una entrevista al Via lliure de RAC1 dijous passat, després de les seves primeres sortides de presó per anar a cuidar un familiar, que s'ha llegit aquest dissabte al programa.

"Quan tu dius que vols diàleg, no et dediques a posar bastons a les rodes. Suposo que cadascú ha estat defensant la seva tàctica", ha dit Forcadell. Quan li han preguntat si es referia al president Quim Torra, l'expresidenta del Parlament ha justificat la seva posició: "Jo m'imagino que Torra ho feia per defensar la figura del mediador, però és que jo no crec que sigui imprescindible", ha assegurat. Segons Forcadell, aquesta figura només es fa indispensable "quan dues persones no volen negociar".

El referèndum ha de ser "irrenunciable"

Sobre els continguts a tractar en la taula de diàleg, Forcadell ha subratllat que "hauria de ser irrenunciable" la celebració d'un nou referèndum, "perquè la majoria dels catalans hi estan d'acord". També considera un punt clau "la fi de la repressió", perquè mentre es produeixi el diàleg "els fiscals seguiran treballant". "Quan no és al Suprem, és a l'Audiència Nacional, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Tribunal de Comptes o a la Junta Electoral", ha subratllat.

L’expresidenta del Parlament també ha defensat que s'acceleri la convocatòria d'eleccions a Catalunya, que considera que "no s'hauria de demorar gaire", ja que la situació actual, diu, no té res a veure amb l'escenari electoral que hi havia el desembre del 2017, després de l'aplicació del 155. En un futur veu "molt difícil" un pacte entre ERC, el PSC i els comuns, ja que "el PSC no deixa de ser, per a molta gent, el partit del 155".

Preguntada sobre la declaració del 27 d'octubre del 2017, l'expresidenta del Parlament ha afirmat: "El 27 d'octubre em vaig sentir molt sola, però també altres dies. S'haurien pogut fer millor moltes coses".