El Congrés constitueix la comissió de la reforma territorial amb el PP donant allargs a la reforma constitucional

Constituïda la comissió d'estudi sobre el model territorial del Congrés. El compromís de Mariano Rajoy per guanyar el seu suport a l'aplicació del 155 fa un pas amb la creació del grup de treball aquest dimarts, que durant sis mesos ha de debatre la modernització de l'estat de les autonomies. Serà el preludi d'una comissió constitucional per a la reforma de la Constitució, en la qual només participa el tripartit favorable a la suspensió de l'autogovern català: PP, PSOE i Ciutadans.

El diputat del PSOE José Enrique Serrano ha sortit escollit president de la comissió, en una sessió presidida per Ana Pastor, màxima autoritat de la cambra baixa, que a les portes de la sala constitucional ha justificat aquest fet per la "importància" que té aquest grup de treball "per al futur d'Espanya". "Està oberta a tots els diputats", ha asseverat Pastor, amb l'esperança que més endavant s'hi vulguin sumar altres forces que han declinat participar-hi a causa de l'aplicació del 155 a Catalunya. El portaveu de Compromís ha volgut constar com a adscrit a la comissió, per bé que de moment no en prendrà part.

"No ha de servir per acontentar els independentistes"

A l'espera de veure quins acords poden assolir els partits que integren la comissió, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha assenyalat que el seu partit hi assisteix amb "ànim constructiu". Ara bé, en declaracions als mitjans ha deixat clar que "no es pot fer cap reforma per acontentar els partits independentistes que volen trencar la Constitució". "Aquí no hi serem", ha subratllat.

Al seu torn, Bermúdez de Castro ha reiterat en declaracions als mitjans que el PP no ve a "premiar ni cedir davant de qui ha plantejat el major desafiament a l'Estat de les últimes dècades". "No creiem que hi hagi un problema d'autogovern a Espanya", ha considerat el portaveu popular, que ha diagnosticat un problema de lleialtat institucional en el conflicte català. " No som federalistes ni independentistes, sinó constitucionalistes, i la nostra línia serà reforçar la cohesió entre institucions", ha sentenciat. Preguntat per si la seva proposta serà la recentralització, Bermúdez de Castro no ha volgut anar tan enllà i s'ha limitat a parlar de "modernització del model autonòmic", que implica que no és necessari "reformar la Constitució". "Per recentralitzar competències s'ha d'anar a una reforma de la Constitució i nosaltres no hem vingut per això, sinó per modernitzar l'estat autonòmic", ha sentenciat. Fonts populars han puntualitzat que Mariano Rajoy no s'ha compromès amb Pedro Sánchez a tocar la carta magna i ha rebaixat les aspiracions socialistes, que de totes passades creuen que després dels sis mesos s'ha d'abordar una reforma constitucional.

"La Constitució ens acull a tots"

Un cop constituïda la mesa, el president, José Enrique Serrano, ha assenyalat que aquesta comissió té una "gran responsabilitat de projectar cap al futur l'èxit de la Constitució". S'ha referit també a la necessitat de culminar els treballs amb l'articulació de la comissió constitucional que abordi la reforma de la carta magna. Serrano ha destacat que el Congrés és un "espai de diàleg" i ha volgut obrir la comissió a "totes les forces i posicions polítiques". "Esperem que s'hi incorporin els que encara no ho han fet", ha subratllat. També ha remarcat la necessitat de "transmetre als ciutadans, i especialment als catalans, que la Constitució acull a tothom". Finalment, ha anunciat que convocarà la mesa i la junta de portaveus per aprovar el pla de treball de la comissió dijous de la setmana vinent.

Ja fora de la sala, la portaveu socialista, Adriana Lastra, ha insistit que aquest procés ha de culminar amb una reforma de la Constitució de la qual participin "tots els ciutadans". Axí, ha convidat la resta de forces polítiques a sumar-s'hi, per bé que ha valorat que en la sessió de constitució hi prenguessin part també Foro Asturias, Compromís, Coalición Canaria i Unión del Pueblo Navarro. Lastra ha reivindicat, a més, que s'ha de parlar "de tot", inclòs el model de finançament, motiu pel qual ha considerat que caldrà reunir el Consell de Política Fiscal i Financera.