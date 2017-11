La comissió territorial del Congrés no arrencarà fins després de les eleccions del 21-D

La nova comissió del Congrés que s'encarregarà d'estudiar durant sis mesos la modernització de l'Estat autonòmic no començarà a treballar fins després de les eleccions del 21 de desembre. El pla de treball quedarà enllestit el dia 13 i les primeres compareixences arribaran el gener de 2018. Encara que es un mes inhàbil a efectes parlamentaris, el president de la comissió, el socialista José Enrique Serrano ha comunicat als grups seva intenció de sol·licitar que se'ls autoritzi a treballar aquest mes.

En aquest sentit, el portaveu del PP a l'esmentada comissió, José Antonio Bermúdez de Castro, ha apuntat, en declaracions a la sortida de la reunió, que "probablement" tothom pugui arribar a un acord perquè els treballs no s'iniciïn en plena campanya electoral a Catalunya. De fet, el 21D condiciona també el futur de la comissió perquè es confia que, després de les eleccions catalanes i la fi de l'article 155 de la Constitució, puguin incorporar-se els grups parlamentaris del PNB i de Units Podem.

Els 'pares' de la Constitució, els primers

Tots els grups estan d'acord en que els primers a desfilar siguin els 'pares' vius de la Constitució de 1978: Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) i Miquel Roca (Convergència), a proposta del PSOE. Serrano ha explicat als mitjans que havia proposat citar-los ja, però el PP, Ciutadans i Unió del Poble Navarrès (UPN) van rebutjar cridar a ningú sense tenir tancat la metodologia de treball que portarà endavant la comissió.

Aquest posicionament no ha agradat a la vicesecretària general del PSOE i portaveu a la comissió, Adriana Lastra, que ha mostrat la seva perplexitat i preocupació per aquest rebuig, que, al seu parer, no és més que un intent deliberat de retardar l'inici de les compareixences. Lastra considera un "error" pretendre endarrerir els treballs de la comissió per mera tàctica electoral, perquè, segons la seva opinió, permetre als 'pares' de la Constitució parlar en vigílies del Dia de la Constitució llançaria a la societat un missatge de "unitat i consens "i serviria per" posar en valor aquests 40 anys d'Estat de les autonomies". "Joc de trilers", ha resumit.

Interès del PP pel finançament autonòmic

Bermúdez de Castro ha insistit que aquesta comissió no s'ha creat per negociar una reforma constitucional, sinó per debatre i avaluar com millorar el model autonòmic. Serà aleshores quan es veurà "si és possible o no aquesta reforma", com així ho van acordar al seu dia el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez. "No anem a reformar res per premiar els que han realitzat el major desafiament institucional a la nostra democràcia", ha insistit.

Per tant, el dirigent popular ha indicat que el seu partit acudirà a la comissió amb la intenció de posar en valor la utilitat del model autonòmic, que ha permès "articular la unitat dins de la diversitat", però també amb la voluntat de millorar-lo "pensant sempre en l'interès general, i no a contestar a una minoria".

Singularment, el PP està interessat en abordar els principis que han d'inspirar el nou model de finançament autonòmic per ajudar a que es forgi un acord en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). En aquest punt, Bermúdez de Castro ha demanat al PSOE que no es posi de perfil "i s'assegui a intentar acordar amb l'executiu el nou sistema en un moment de" necessitat "i" oportunitat "com aquest.

Sobre aquesta qüestió, Lastra ha reiterat que el marc per abordar aquesta negociació és el Consell de Política Fiscal i Financera que reuneix a l'executiu amb els governs autonòmics. "No es pot negociar un model sense les comunitats autònomes", ha advertit.

De la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Nacho Prendes, ha insistit en els dubtes que té el seu grup sobre els fruits que pugui donar aquesta comissió perquè, segons la seva opinió, "no és el mètode més adequat per actualitzar la Constitució", tot i que una cop creada, la formació 'taronja' participarà en ella amb intensitat.

Mentre que el representant de Compromís Joan Baldoví, amb veu però no vot en la comissió, s'ha ofert a incloure en el seu pla de treball propostes de compareixences que els facin arribar altres partits sense representació a les Corts, però amb rellevància en els seus respectius territoris com poden ser la Chunta Aragonesista (CHA) o els nacionalistes balears de Més o el BNG gallec.

Baldoví ha demanat en la reunió aclariments al PP sobre la seva suposada intenció de discutir a la comissió el model de finançament autonòmic, perquè, en aquest cas, tem que el Consell de Política Fiscal i Financera no es convoqui en els sis mesos que estigui oberta la comissió. Però el portaveu del PP li ha aclarit a Baldoví que l'òrgan competent per discutir sobre el model de finançament és precisament el Consell de Política Fiscal i Financera, ha explicat el diputat valencià.