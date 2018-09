Sánchez publica la tesi a internet i la Moncloa insta PP i Cs a "demanar perdó" per "assetjar-lo" de forma coordinada

Després de dos dies de polèmica, la tesi de Pedro Sánchez finalment ja es pot consultar digitalitzada a internet. Aquest migdia s'ha publicat a la base de dades de totes les tesis universitàries del ministeri d'Educació, Teseo, sota el títol d''Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector púbico (200-2012)'. Sánchez va anunciar ahir dijous, després que el PP i Ciutadans l'acusessin de plagi -aferrant-se a un article de l'ABC- que havia donat l'ordre a la universitat Camilo José Cela perquè publiqués íntegra, amb un total de 342 pàgines, la tesi. Fins ara només es podia consultar en paper a la pròpia universitat i no se'n podien fer fotocòpies ni fotografies. Podeu llegir el PDF complet aquí.

La Moncloa ja s'ha afanyat a dissipar dubtes de bon matí amb una nota en què assegurava que la tesi de Pedro Sánchez ha passat les anàlisis de coincidències de dos programes que s'utilitzen per detectar possibles plagis. La Moncloa ha utilitzat els programes Turnitin, que s'utilitza a la universitat d'Oxford, i PlagScan. A partir d'aquesta anàlisi, els dos softwares han determinat que no hi ha cap plagi a la tesi.

Un cop posades "totes les proves hagudes i per haver sobre la taula", la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha instat aquest divendres tant al PP com a Ciutadans a "demanar perdó" a Pedro Sánchez per haver-lo "assetjat" amb una "estratègia conjunta i atrevida al Congrés".

Polèmica sobre els màsters de Casado i Rivera

Les explicacions de la Moncloa estan deixant sense municions al PP i Ciutadans mentre creixen els dubtes sobre els màster tant de Pablo Casado com també ara el d'Albert Rivera. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha denunciat aquest matí l'eliminació massiva de correus de l'institut investigat pel màster entre els anys 2008 i 2014, quan es van cursar els estudis del líder del PP i de l'expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes. En parel·lel, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desmentit que el president de Ciutadans hi estigui fent el doctorat tal i com diu en la web del partit taronja.

Amb tot, la portaveu del PP al Congrés, l'exministra Dolors Montserrat, ha donat per "tancat" aquest divendres el cas del màster de Casado -just un dia després que el Suprem hagi fet el primer pas per decidir si investigarà el president del PP- i ha tornat a exigir a Pedro Sánchez que expliqui el presumpte cas de plagi de la seva tesi doctoral. "No pot quedar cap tipus de dubte sobre qui és el president del govern" espanyol, ha dit en declaracions a Ràdio 4.

Des de Ciutadans, han continuat amb els atacs al líder socialista. El secretari general del partit, José Manuel Villegas, ha dit que "Sánchez no hauria d'escudar-se en els nacionalistes i populistes per no donar explicacions sobre la tesi" al Congrés. Tant PP com Ciutadans han demanat que comparegui a la cambra baixa.