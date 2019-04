De la selecció espanyola a Rafa Nadal: els referents de Ciutadans per despertar el vot patriota

Per exaltar el nacionalisme espanyol no hi ha res com una contesa esportiva i, en aquesta campanya, Albert Rivera es podria haver inspirat en Rafa Nadal. En dona pistes al cartell electoral: avançant sobre un mar de banderes espanyoles amb el lema "¡Vamos, Ciudadanos!", que recorda un crit de guerra habitual en el mallorquí, que sol cridar "¡Vamos!" quan guanya un punt espectacularment. Ciutadans encara no l’ha guanyat i, de fet, el CIS ja ha avisat el partit taronja que, després del 28 d’abril, es veuran obligats, de nou, als pactes.

315x388 El cartell electoral d'Albert Rivera El cartell electoral d'Albert Rivera

Tot i així Ciutadans competeix i en la cursa electoral ha tornat als referents esportius: una de les poques coses que generen consens a Espanya. Per això busca emular estrelles de l’esport com el tennista, capaces de fer valdre l’esperit patriòtic per damunt de qualsevol altre element (com la ideologia). Malgrat menysprear el sentiment de "tribu" en l’independentisme, és innegable que el partit voldria despertar la pulsió identitària dels partits de la selecció espanyola. Com ho buscava en la campanya del 2016, quan va muntar una pantalla gegant a Arc de Triomf per seguir un partit de futbol.

Però si Rivera és l’estrella, la resta són el seu equip, que es "deixarà la pell" perquè arribi a la presidència del govern espanyol, tal com va prometre Inés Arrimadas en l’acte d’enganxada de cartells electorals del passat dijous. "¡Vamos, España!", va cridar la candidata per Barcelona, que abandona el seu lloc com a líder de l’oposició a Catalunya per sumar a la llista de Rivera, i va animar els membres del partit a ajuntar les mans, talment un equip de bàsquet abans de començar el joc, per donar el tret de sortida a la campanya. Tot i que amb l’embranzida de la candidata popular a Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, i els resultats modestos que els atorguen els últims sondejos a la província (4 escons), alguns càrrecs del partit confessen que, en privat, ajunten les mans religiosament.

Aquest dissabte al matí, en l’acte de presentació de la llista a les europees, amb el retorn de Jordi Cañas a la primera línia política, els candidats han tornat a repetir el gest: "¡Vamos, Ciudadanos!", han entonat representants com Luis Garicano, Javier Nart i Carina Mejías. Malgrat les tensions internes que fonts de Cs exposen sobre el posicionament del partit respecte a Vox, el veto de Rivera al PSOE o la manera d’escollir els caps de llista per a les municipals (precisament, Mejías va ser apartada recentment com a líder de Cs a Barcelona per fer lloc a la candidatura de Manuel Valls), ara toca fer pinya. En els mítings hi són tots, i les abraçades són la cloenda de cada acte.