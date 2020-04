Torra demana a Sánchez dos o tres punts de marge de dèficit per afrontar el covid-19

Més marge perquè la Generalitat faci dèficit, en concret dos o tres punts. Aquesta és la petició que ha formulat aquest dijous el president del Govern, Quim Torra, al president espanyol, Pedro Sánchez, per poder afrontar des de l'administració catalana les conseqüències econòmiques i socials més immediates de la crisi sanitària. "Necessito que l'Estat m'autoritzi dos o tres punts de marge de dèficit perquè això també ens ajudaria", ha conclòs en una entrevista a la Ser Catalunya.

Torra ha pronosticat un horitzó molt complicat en diversos terrenys, un d'ells l'econòmic. "Som davant d'un cicle llarg de crisi econòmica", ha admès. Davant d'aquest situació, ha considerat que, en la mesura que sigui possible, aquesta crisi l'han de "pagar les administracions" i no els ciutadans ni les empreses, i ha promès que la Generalitat s'endeutarà "fins on calgui" per assumir aquest cost. És en aquest context que considera que l'Estat també hi ha posar el seu gra de sorra, en concret, donant més marge a les autonomies per fer dèficit. Precisament aquest dimarts la Generalitat va fer públic les seves xifres de dèficit de 2019 que, malgrat que no estan influenciades encara pels efectes del coronavirus, van incomplir amb l'objectiu fixat.

En matèria econòmica, també ha parlat dels pressupostos de la Generalitat i ho ha fet per tornar a defensar que cal aprovar-los quan abans millor encara que siguin uns comptes que no preveuen l'impacte del covid-19 -es van elaborar abans de que esclatés el problema-. La seva tesi és que cal tenir pressupostos ja i, un cop aprovats -està previst per finals d'abril-, llavors "reassignar" els recursos per prioritzar-los en la lluita contra les conseqüències de la crisi sanitària.

Els centres de recerca

El president ha carregat de nou contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi sanitària, aquesta vegada, pel que fa el material. "No podem esperar res de Madrid perquè no arriba res de Madrid", ha lamentat. Ha posat el focus en la dificultat d'accedir als tests ràpids de detecció del virus, i ha considerat que se'n necessiten molts més perquè gran part de la solució de la crisi passa, segons el seu criteri, per fer-ne de manera "massiva" a la població. Davant d'aquesta situació, ha anunciat que la Generalitat obrirà "tots els laboratoris dels centres de recerca de Catalunya" perquè col·laborin en la tasca de fer aquests tests ràpids als ciutadans. És una mesura que hauria de permetre, segons els seus càlculs, fer-ne més de 100.000 en "unes setmanes".

El material sanitari segueix sent un problema per la Generalitat no només per la gestió que en fa el govern espanyol, sinó també per les dificultats que està trobant per comprar-ne directament a l'estranger. El president català ha explicat que països com els Estats Units i França han entrat al mercat internacional amb "voracitat" i que això posa en risc comandes fetes pel Govern. "Ens trobem amb comandes anul·lades perquè ens diuen que ells paguen més", ha revelat. Així doncs, ha demanat potenciar la fabricació d'aquest tipus de material des de Catalunya: "Tot el que puguem fabricar des d'aquí serà la sortida final", ha resolt.

Autocrítica i allargar el confinament

El dia després que la Generalitat donés a conèixer que almenys 362 persones grans que viuen en residències catalanes han mort per covid-19, Torra ha fet autocrítica sobre aquest i altres assumptes. "Hi ha coses que la Generalitat no ha fet bé, com informar de la situació de les residències amb la claredat que hauria d'haver informat des del primer moment", ha admès el president, afegint que això ha generat "desconfiança i angoixa". Per corregir-ho, ha assegurat que la situació dels geriàtrics és una de les "prioritats" de la Generalitat i ha promès rodes de premsa "diàries" per explicar l'evolució de la situació. En el terreny de l'autocrítica, també ha definit l'administració catalana com massa "burocràtica" on no es dona la resposta imminent que moltes vegades demanen els ciutadans.

També ha parlat de l'exèrcit, assegurant que la Generalitat no rebutja que pugui col·laborar a Catalunya en la lluita contra el virus. "Si ens pot ajudar l'exèrcit espanyol com si ens pot ajudar qualsevol metge, jo li estaré molt agraït", ha exposat. Ha afegit que el seu Govern no té "cap problema" en que les forces armades tinguin un paper en aquesta crisi si és per fer una feina "útil i humanitària". Sobre el futur més immediat, el president ha previst que s'hagi d'allargar el confinament actual, tot i que no ha volgut parlar de dates. Fins quan? Doncs fins que "els experts diguin que cal".