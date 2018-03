El mal tràngol d'Inés Arrimadas per explicar què és Tabàrnia a un periodista francès

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha protagonitzat aquest divendres un intens debat amb un periodista francès sobre Tabàrnia. En una entrevista a la ràdio 'Equinox', el periodista ha comparat la plataforma –que defensa la separació de Barcelona i Tarragona de la resta de Catalunya– amb moviments d'ultradreta, com el Tea Party nord-americà i La Manif Pour Tous francès, que està en contra del matrimoni homosexual. Tot seguit, l'entrevistador ha donat per fet que Tabàrnia està molt relacionat amb Ciutadans, la qual cosa no ha fet cap gràcia a Arrimadas.

"Nosaltres no donem suport a les tesis de Tabàrnia ni al moviment", ha etzibat Arrimadas al periodista: "Hem dit públicament que és una broma, un argument mirall que posa els independentistes contra les seves pròpies contradiccions". Arrimadas ha rebutjat de manera taxativa que Tabàrnia es pugui comparar amb un moviment contrari als drets dels homosexuals, i ha insistit que ni Ciutadans dona suport a Tabàrnia ni la plataforma "és al costat de Ciutadans, senzillament dona suport a les tesis de tots els partits constitucionalistes". "És absurd, boig, pensar que dividiràs Catalunya", ha afirmat la líder de Ciutadans: "Només és una broma argumental".