El govern espanyol vol traslladar Primo de Rivera a un lloc "no destacat" del Valle de los Caídos

El govern espanyol ha iniciat els treballs per procedir a l'exhumació de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Espanyola, i traslladar les seves restes a un lloc no preeminent del Valle de los Caídos.

Primo de Rivera està actualment enterrat al costat del dictador Francisco Franco davant l'altar de la basílica. El govern de Pedro Sánchez ja ha anunciat la seva intenció d' exhumar al juliol la tomba de Franco perquè la família pugui enterrar-lo en un altre lloc. Per al govern espanyol, Franco no pot estar enterrat al Valle de los Caídos perquè "no va morir en la disputa, sinó que va morir de forma natural quan era octogenari i després de gairebé 40 anys com a dictador".

El cas de Primo de Rivera és diferent. Ell sí que va ser executat durant els primers mesos de la Guerra Civil Espanyola, i el que el govern de Sánchez defensa és traslladar la seva tomba a un altre lloc no destacat del recinte.

Sense arribar a confirmar que l'exhumació de Primo de Rivera hagi de ser al juliol, com la que s'ha anunciat de Franco, fonts del govern espanyol han assenyalat que les dues actuacions s'integraran en el mateix paquet de mesures que s'adopti sobre aquesta qüestió. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha confirmat aquest dimarts en una compareixença al Congrés la voluntat de complir l'informe de les Nacions Unides i del comitè d'experts sobre la llei de memòria històrica. Així, ha assenyalat que l'executiu espanyol vol convertir el Valle de los Caídos "en un lloc públic d'honra a la pau, a la democràcia i a la memòria comuna" i fer-ho "amb respecte a totes les famílies", incloses les de Franco i Primo de Rivera, que tenen dret que les restes dels seus familiars siguin "honrades". Calvo també ha avançat la disposició del govern de Sánchez a "localitzar" totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura perquè puguin ser "degudament honrades", en al·lusió a les més de 100.000 víctimes que s'estima que encara estan enterrades en fosses comunes i cunetes de tot Espanya.

Durant la compareixença de la número dos del govern cap grup ha qüestionat la decisió de treure les restes de Franco del Valle de los Caídos. Únicament el PP, a través del seu portaveu a la comissió constitucional, Francisco Martínez, li ha preguntat si segueixen "vigents" les recomanacions dels experts de fer-ho amb un ampli consens parlamentari i amb l'autorització de l'Església.