El trasllat de Forn, Turull i Rull a Lledoners està previst per a la setmana que ve

Els exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull seran traslladats previsiblement la setmana que ve des d'Estremera al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, segons informen fonts penitenciàries. A la presó del Bages els esperen des d'aquest dimecres Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, mentre que Dolors Bassa i Carme Forcadell ja han passat la primera nit a Puig de les Basses (Figueres).

Els presos a Lledoners han passat la nit en cel·les que han ocupat de manera individual al mòdul 2, on actualment hi ha 95 interns. Els exconsellers i els Jordis han estat visitats pel personal mèdic i la resta de professionals del centre penitenciari i ja poden rebre visites dels seus advocats. Els familiars també els podran anar a veure a partir d'aquest divendres, dins l'horari habitual del centre.

Pel que fa a les preses a Puig de les Basses, després de passar la revisió mèdica i ser visitades per part dels professionals de la presó, ja poden tenir trobades amb els seus advocats i familiars. Bassa i Forcadell han passat la nit a l'únic mòdul de dones del centre, on ara mateix hi ha 36 recluses.