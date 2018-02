Traslladen Millet i Montull a la mateixa presó on ja van estar ingressats el 2010

Fèlix Millet i Jordi Montull han tornat a la mateixa presó que ja van trepitjar el 2010 per la construcció fallida de l'hotel del Palau de la Música. El departament de Presons ha decidit traslladar finalment els dos saquejadors confessos de la infermeria de Brians 1 a la de Brians 2. Un dels motius que s'ha tingut en compte és que en aquest espai del centre de Sant Esteve Sesrovires hi ha una millor accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda.

També s'ha tingut en compte que al centre de Brians 2 hi ha altres reclusos condemnats que estan esperant una sentència ferma i han recorregut al Tribunal Suprem, igual que Millet i Montull -a la presó de Brians 1 només hi ha presos preventius-. Dilluns passat, l'Audiència de Barcelona va ordenar l'ingrés immediat entre reixes dels dos exresponsables del Palau perquè considerava que hi havia risc que fugissin per l'elevada condemna que els havien imposat. El tribunal tampoc descartava que poguessin tenir diners a l'estranger, tot i que mai els hi han trobat.

Els saquejadors confessos del Palau ja van estar 13 dies al centre de Brians 2 l'estiu del 2010. La jutge que investigava el projecte fallit de l'hotel del Palau va ordenar el seu ingrés provisional entre reixes per evitar que contaminessin altres testimonis del cas que encara havien de declarar. La seva estada a la presó va ser diferent però de la que tenen ara: Millet i Montull van compartir cel·la en aquell moment en un dels mòduls convencionals de la presó. Ara són a la zona d'infermeria i fan vida únicament amb els interns que estan en aquest mateix espai.

Millet i Montull van arribar al centre de Brians 1 dilluns passat a mitja tarda. Després de passar pel reconeixement mèdic habitual que es fa a tots els presos preventius, el centre els va ubicar a la zona d'infermeria de la presó atenent a criteris d'accessibilitat i mobilitat -Millet té 82 anys i va en cadira de rodes i Montull en té 75-; els mateixos que ara els han portat ara a la infermeria de Brians 2.