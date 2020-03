Les treballadores d'Exteriors reclamen canvis en el protocol d'assetjament per garantir l'anonimat de les víctimes

El protocol contra l'assetjament sexual de la Generalitat va ser activat ahir davant de la informació publicada per l'ARA respecte als casos continuats a la conselleria d'Exteriors. El ja exconseller Alfred Bosch no es va plantejar mai recórrer-hi tot i estar-hi obligat en cas d'indicis d'assetjament. I les víctimes van preferir vehicular les seves queixes per canals informals davant la falta de confiança en el conseller i, evidentment, en el seu cap de gabinet, Carles Garcias, el presumpte assetjador. Aquest dimarts, les treballadores i els treballadors del departament han fet circular un comunicat intern en què demanen que hi hagi canvis en el protocol per garantir l'anonimat de les persones que denunciïn.

"Demanem a l'autoritat competent de l'administració que dugui a terme les actuacions pertinents pel que fa a aquest cas i que modifiquin el protocol d'assetjament a disposició de les treballadores i treballadors per preservar el seu anonimat i facilitar el procés de denúncia", diuen en el comunicat.

També exigeixen "ètica" en l'acció pública i que es garanteixi "un context de treball digne i d'igualtat". El personal del departament mostra "el suport cap a les víctimes" i mostra "absolut rebuig a qualsevol tipus de violència". En el comunicat no es fa referència ni a Garcias ni a Bosch, la dimissió del qual ja s'ha publicat aquest dimarts.

El Govern no descarta activar la via penal si la investigació confirma l'assetjament

Preguntada per aquesta qüestió, però, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha rebutjat per ara que es revisi el protocol de la Generalitat, ja que defensa que el què ha fallat és la gestió de Bosch per no informar del que estava passant a la direcció general de Funció Pública. "El protocol no ha fallat", ha afirmat, "'s'ha activat en el moment que n'hem tingut coneixement", ha afegit, retreient a Esquerra que no informés del cas a l'autoritat competent de l'administració.

651x366 La portaveu, Meritxell Budó, després de la reunió del consell e xecutiu / BERNAT VILARÓ / ACN La portaveu, Meritxell Budó, després de la reunió del consell e xecutiu / BERNAT VILARÓ / ACN

El que sí que ha acceptat Budó, però, és que s'ha de millorar la campanya de difusió sobre l'existència d'aquest protocol -des del 2015 s'ha activat 24 vegades- i el suport a les víctimes per animar-les a denunciar. "S'ha de garantir la seva protecció", ha dit.

Segons fonts del Govern ara hi ha tres vies en marxa: s'investiga per quines raons el conseller no va activar el protocol de la Generalitat sinó que va obrir ell una ronda de contactes informal; s'avalua el clima psicolaboral de la conselleria; i s'investiguen els fets en si per determinar quines mesures es prenen. En aquest sentit, si es confirma l'assetjament després de la investigació, el Govern no descarta activar la via penal.